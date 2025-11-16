الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم) على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025، بحسب بيان للشركة اليوم على "تداول".

وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 20 مليون ريال، حيث يتوزع الربح على 40 مليون سهم. وفقًا للقرار الذي تم أخذه في 16 نوفمبر 2025، سيتم تحديد أحقية الأرباح للمساهمين الذين يملكون الأسهم حتى نهاية تداول يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 10 ديسمبر 2025.

وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية المحولة عن طريق الوسيط المالي المقيم أو المقيّدة في حساباتهم ستخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل ولائحتها التنفيذية المادة (63).

"مسك" السعودية توزع أرباح نقدية بنسبة 5% عن النصف الثاني من 2025