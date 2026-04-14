مساهمو "لوبريف" يقرون صرف 589 مليون ريال للنصف الثاني من 2025

أقرت الجمعية العامة لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" توصية مجلس الإدارة بتوزيع 589 مليون ريال أرباحا للنصف الثاني من العام الماضي.
"لوبريف" أوضحت عبر بيان عبر "تداول" اليوم الثلاثاء، أن مساهمي الشركة صوتوا بالموافقة على توزيع 3.5 ريال للسهم أرباحا نصفية تعادل 35% من قيمته الاسمية، على أن يكون التوزيع يوم الخميس 30 أبريل الجاري.
الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، تضمن الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وصرف 3.7 مليون ريال مكافأة لهم عن 2025، وتفويضهم بتوزيع أرباح ربعية أو نصفية عن 2026، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية، ومراجع الحسابات بعد مناقشتها.
أرباح "لوبريف" للعام الماضي كانت قد تراجعت 12% إلى 855 مليون ريال وإيراداتها 19% إلى 8.1 مليار ريال، جراء انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية نتيجة لأعمال الايقاف المجدولة لمرفق ينبع، رغم ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
"لوبريف" التي تأسست في 1976، تعد أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، وتباع منتجاتها في جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 19 مليار ريال، وتملك شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق حصة 70% من رأسمالها.