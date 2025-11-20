الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار السعودية – المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار في مكة المكرمة – توقيع اتفاقية حجز لبيع قطعة أرض داخل المشروع، تبلغ مساحتها 3,061.58 مترًا مربعًا، وذلك مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري.

وجرى توقيع الاتفاقية بتاريخ 19 نوفمبر 2025، بقيمة بيع متفق عليها تبلغ 91,847,400 ريال سعودي، على أن تُخصَّص الأرض لتطوير وحدات سكنية ضمن الوجهة.

وبموجب الاتفاقية، يدفع المستثمر عربونًا مقابل الحجز، على أن يتم توقيع اتفاقية البيع النهائية خلال فترة سريان الحجز.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية لا تتضمن أي أطراف ذات علاقة، مشيرة إلى أن لها أثرًا إيجابيًا على السيولة نتيجة استلام العربون، إضافة إلى أثر إيجابي على النتائج المالية عند إتمام البيع أو انتهاء المدة المحددة لاتفاقية الحجز.

وأكدت أم القرى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن فور حدوثها.

