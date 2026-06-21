"مسار" توقع اتفاقيات لبيع 3 قطع أراض بنحو 240 مليون ريال

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار"، اتفاقيات بيع لـ 3 قطع أراض في المنطقة الثالثة من مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية 239.8 مليون ريال.

"مسار" أوضحت عبر بيان لها في "تداول" اليوم الأحد، أن الطرف الأول لقطعتي الأرض الأولى والثانية هي "مسار"، وأن الطرف الأول لقطعة الأرض الثالثة هي "الإنماء تطوير الأول"، موضحة أن الطرف الثاني هي "أسس أبراج بوابة الرحمانية".

بينت أن إجمالي القيمة الدفترية لقطع الأراضي الثلاثة هي 114.1 مليون ريال، حيث بلغ سعر بيع قطعة الأرض الأولى 75.1 مليون ريال وقيمتها الدفترية 36.4 مليون ريال، والأرض الثانية بيعت بـ 77.2 مليون ريال وقيمتها الدفترية 38.3 مليون ريال، فيما بيعت الأرض الثالثة بـ 87.4 مليون ريال وقيمتها الدفترية 39.3 مليون ريال.

قالت إن الصفقة تأتي لتنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير 3 أبراج سكنية، متوقعة أن يكون هناك أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية، مشيرة إلى أن جميع المبالغ غير شاملة الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري.

ذكرت أن المتحصلات من بيع الأصل سيتم استخدامها لتمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

تمتد وجهة "مسار" على المدخل الغربي من العاصمة المقدسة ومن حدود الطريق الدائري الثالث غرباً و تتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي من ساحات الحرم المكي الشريف، ويوجد بها مسار للمشاة بطول 3.65كم، وعرض يصل إلى 320م، بمساحة إجمالية للوجهة تصل إلى أكثر من 1.2 مليون متر.