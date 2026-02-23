"مرافق" تحقق الإغلاق المالي لمشروع تطوير محطة لمعالجة المياه الصناعية

وقعت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، تحقيق الإغلاق المالي لمشروع "أميرال" لتطوير محطة معالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

"مرافق" قالت في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن شركة المشروع "أكوا رينو"، قد قامت بتوقيع اتفاقيات التمويل مع مجموعة من الممولين وهم بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، بنك كوريا للتنمية (KDB)، وبنك قطر الوطني (QNB) لتغطية تكاليف المشروع.

الشركة أضافت أن قيمة المشروع بلغت 500 مليون دولار، ما يعادل 1.87 مليار ريال، تشمل هذه القيمة مصاريف التمويل، مبينة أنه لا توجد زيادة في تكاليف المشروع عما أعلن عنه سابقا.

ذكرت أن المشروع يهدف إلى معالجة التدفقات الصناعية المعقدة الناتجة عن منشأة أميرال، بما في ذلك المخلفات الكاوية المستهلكة، باستخدام أنظمة معالجة متقدمة وتقنيات استرداد مبتكرة تتيح إعادة دمج المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يعزز ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة.

أشارت إلى أن تحقيق الإغلاق المالي يمثل خطوة محورية في المضي قُدماً بتنفيذ المشروع، ويعكس التزام شركة مرافق بدعم البنية التحتية المستدامة وتوفير حلول تكاملية في مجالات المياه والخدمات البيئية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري الصناعي.

كانت "مرافق" قد وقعت سبتمبر الماضي اتفاقية استراتيجية مدتها 30 عاماً مع أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، تتعلق بمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة عن منشأة أميرال في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، بقيمة تبلغ 1.88 مليار ريال.