وقّعت كل من شركة وادي جدة – الذراع الاستثماري والابتكاري الاستراتيجي لجامعة الملك عبدالعزيز، ووزارة الاستثمار السعودية، ومركز كامبريدج للابتكار (CIC) في الولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في السعودية، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي في واشنطن، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد توقيع الاتفاقية المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، فيما وقع المذكرة فهد الهاشم، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، وسطام لنجاوي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، ودوغان شيروود، شريك الاستشارات العالمية في مركز كامبريدج للابتكار.

تهدف المذكرة إلى دعم الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمار الأجنبي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج استثمارية وريادية، واستقطاب مبادرات تسهم في تنمية الثروة الفكرية الوطنية، إضافة إلى توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر خدمات وبنية تحتية متكاملة وتسويق المنطقة للمستثمرين محلياً ودولياً.

تسهم المذكرة في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى المملكة عبر ربط الشركات الناشئة ورواد الأعمال السعوديين بشبكات عالمية من المستثمرين والخبراء، بما يعزز تحويل الابتكارات المحلية والأبحاث الجامعية إلى مشاريع تجارية قادرة على المنافسة. كما تدعم المذكرة جهود توطين الوظائف عالية القيمة وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال خلق منظومة حيوية تسرّع نمو الشركات الناشئة وتوسع الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد سطام لنجاوي الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ابتكار متصلة عالمياً، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز كامبريدج للابتكار ستسهم في تمكين رواد الأعمال السعوديين وربطهم بمنظومة عالمية من الخبرات، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى مشاريع تجارية تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.