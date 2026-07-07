وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع "آي سكويرد كابيتال" المتخصصة في إدارة استثمارات قطاع البنية التحتية اليوم، تبحث من خلالها "آي سكويرد" فرص الاستثمار في مجال العقارات والبنية التحتية الأساسية التي تعود ملكيتها للصندوق وشركات محفظته.

يعتزم الطرفان بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، دراسة العديد من الفرص المتاحة في مجالي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، بما يمثلانه من أهمية محورية لتطوير وتنمية القطاع العقاري، وتسعى "آي سكويرد كابيتال" إلى تخصيص استثمارات تصل إلى مليار دولار (3.75 مليار ريال) لكل منهما، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات أخرى ذات صلة، ضمن محفظة الصندوق.

تتماشى مذكرة التفاهم مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 - 2030، التي تركز على الشراكة مع المستثمرين العالميين في العديد من الفرص ضمن محفظة الصندوق، وتعظيم القيمة لشركاته. وستسهم الشراكة في تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع، ومواصلة جذب رؤوس الأموال في مختلف الفرص الاستثمارية.

آي سكويرد كابيتال" التي تدير أصولا بقيمة 60 مليار دولار، تأسست في 2012، وتطور حجم ونطاق أعمالها لتصبح واحدة من أكثر شركات الاستثمار تنوعا في مجال البنية التحتية على مستوى العالم، حيث تستثمر في قطاعات الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية البيئية، والاجتماعية، بما يسهم بتوفير الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص حول العالم، حيث تضم محفظتها 100 شركة في 70 دولة.

رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود قال "يمتلك الصندوق حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، ما يسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة. وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية، مع قدرات "آي سكويرد" وخبراته الطويلة في قطاع البنية التحتية".

رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "أي سكويرد" صادق وهبة قال "تعكس مذكرة التفاهم الثقة المتبادلة بين "آي سكويرد" و "صندوق الاستثمارات"، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال، التي تمثل أحد أبرز التجارب الناجحة عالميا".