مجموعة "SRMG" تزيد حصتها في "ثمانية" إلى 75% عبر شركة تابعة

رفعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) حصتها في شركة "ثمانية" للنشر والتوزيع إلى 75%، عبر شركتها التابعة والمملوكة بالكامل "الشركة العربية للوسائل"، من خلال زيادة رأس المال عبر تسوية ورسملة دفعات وتمويل سابق.

مجموعة "SRMG" أوضحت في بيان عبر "تداول" اليوم الثلاثاء، أن "العربية للوسائل" التي تمتلك حاليا 51% من شركة ثمانية للنشر والتوزيع، دخلت في ترتيب مع باقي الشركاء في " ثمانية" وهم عبدالرحمن أبومالح، وأسيل باعبدالله، وميم للبحوث والدراسات، لزيادة رأس مال "ثمانية" عبر تسوية ورسملة دفعات وتمويل سابق مقدمة من "العربية للوسائل" بإجمالي 52.3 مليون ريال، إضافة إلى دفعها 45 مليون ريال إلى الشركاء الحاليين.

المجموعة بينت أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز توسع المنصة السعودية في المحتوى الرقمي والرياضي، بعد حصولها على حقوق البث الحصرية للمنافسات الرياضية السعودية لمدة ستة مواسم، مشيرة إلى إن الأثر المالي المتوقع للترتيب سيبدأ بالظهور اعتبارا من النصف الثاني من 2026، وأن التمويل سيتم بالاستفادة من مستويات السيولة والمركز المالي القوي للمجموعة، دون تأثير جوهري سلبي على رأس المال العامل.

الصفقة تأتي دعماً لاستراتيجية "ثمانية" في التوسع بقطاع المحتوى المرئي الرياضي وغير الرياضي، بما يعزز حضورها في سوق الإعلانات والمحتوى الرقمي، والاستفادة من الفرص الواعدة وحجم الأسواق الكبير في هذين القطاعين، وفقا لبيان المجموعة اليوم.

كانت منصات "ثمانية"، التابعة لمجموعة "SRMG"، أعلنت فبراير الماضي نقلها مسابقات كرة القدم السعودية في المملكة والمنطقة مقابل 387 مليون ريال سنوياً بشكل ثابت حتى موسم 2030- 2031، حيث لفتت المجموعة إلى أن الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس إدارة "SRMG" جمانا الراشد، تشغل أيضا منصب رئيس مجلس مديري "ثمانية"، مؤكدة عدم وجود أي مصلحة لها في الصفقة.

تعد "SRMG" أكبر تكتل إعلامي في الشرق الأوسط، وهي الشركة الأم لشبكة "الشرق" بمنصتيها "الشرق للأخبار" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، كما تشتمل محفظتها عديد من وسائل الإعلام المطبوعة، والرقمية، والمرئية، بما فيها "الاقتصادية"، و"الشرق الأوسط"، و"عرب نيوز"، و"إندبندنت عربية"، و"أرقام"، و"مانجا العربية"، ومجلتا "سيدتي" و"هي".