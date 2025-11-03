أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن توقيع شركتها التابعة شركة كابلات الرياض مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الصندوق السيادي السوري، وذلك بتاريخ 2 نوفمبر 2025.

وتهدف المذكرة إلى إقامة شراكة استراتيجية مع الصندوق السيادي السوري بغرض إدارة وتشغيل وتطوير مصانع شركة الكابلات السورية الحديثة في سورية، إلى جانب توطين المعرفة التقنية وتطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة والكابلات الكهربائية.

وبحسب البيان، تسري المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها وتبقى نافذة لمدة ستة أشهر، ما لم يتم تمديدها باتفاق خطي بين الطرفين أو استبدالها باتفاقية تشغيل. كما أوضحت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذا الاتفاق.

وأكدت مجموعة كابلات الرياض أنه لا يُتوقع أن يترتب على المذكرة أي أثر مالي جوهري على نتائجها المالية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حال حدوثها، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أرباح كابلات الرياض تصعد 20% خلال الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة كابلات الرياض إلى 281.5 مليون ريال خلال الربع الثالث 2025 مقابل 234.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 20%، بحسب إفصاح الشركة على "تداول" اليوم الاثنين.

وبلغ الربح التشغيلي 333 مليون ريال في الربع الثالث 2025، مقارنة بـ 280 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 18%، فيما بلغت ربحية السهم 5.46 ريال في الربع الثالث، مقارنة مع 3.77 في الربع المماثل من العام السابق.

