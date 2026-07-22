مجموعة سدر، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، وشركة بروفن (ProFun)، الرائدة عالميًا في تقديم الاستشارات وإدارة وتشغيل الوجهات الترفيهية، عن تأسيس شركة SPOC (The Seder ProFun Operating Company)، وهي منصة تشغيلية وطنية جديدة تأسست بهدف دعم النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة.

وجاء تأسيس شركة SPOC استجابةً للنمو غير المسبوق الذي تشهده مشاريع تطوير الوجهات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة حلولًا تشغيلية متكاملة لإدارة وتشغيل المدن الترفيهية، الحدائق المائية، والمتاحف، والوجهات الجاذبة للزوار، ومراكز الترفيه العائلي، والمنشآت الرياضية، ومنصات المشاهدة والإطلالات، وغيرها من الوجهات التي تركز على تقديم تجارب استثنائية للزوار. وتجمع الشركة بين عقود من الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة بروفَن في مجال الوجهات والمعالم الترفيهية، والبنية التحتية الواسعة لمجموعة سدر في المملكة، إلى جانب قدراتها البشرية ومواردها التشغيلية.

تشهد المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية السعودية 2030، تطوير واحدة من أكثر محافظ الوجهات السياحية والترفيهية طموحًا على مستوى العالم. ومع انتقال هذه المشاريع النوعية من مراحل التخطيط والتنفيذ إلى مراحل الافتتاح والتشغيل، تبرز الحاجة إلى شركاء تشغيل قادرين على تقديم تجارب عالمية للزوار، إلى جانب إدارة مختلف المتطلبات التشغيلية والفنية ومتطلبات الامتثال والقوى العاملة بكفاءة عالية.

ومن هذا المنطلق، تأسست SPOC لتلبية هذه الاحتياجات.

SPOC - Signing

وقال صلاح الأطرش، شريك في شركة بروفن والمؤسس المشارك لـSPOC :

“تعمل المملكة العربية السعودية على بناء جيل جديد من الوجهات التي ستستقبل ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتتطلب هذه الوجهات مشغلًا يجمع بين فهم أفضل الممارسات العالمية ومعرفة متطلبات التشغيل في المملكة. وتجمع SPOC بين الخبرات العالمية في إدارة الوجهات والقدرات التشغيلية المحلية ضمن كيان تشغيلي واحد.”

على خلاف شركات الاستشارات التقليدية أو مزوّدي الخدمات المجزأة، تقدمSPOC دعمًا تشغيليًا متكاملًا عبر مختلف مراحل تطوير وتشغيل الوجهات، بدءًا من التخطيط التشغيلي ودعم التصميم، مرورًا بالجاهزية لمرحلة ما قبل الافتتاح والتوظيف والتدريب وإدارة المرافق والخدمات الفنية والإدارة التجارية وتكامل التقنيات والامتثال وجاهزية الأمن، وصولًا إلى الإدارة التشغيلية المستمرة للوجهات.

كما تقدم الشركة نماذج تشغيل مرنة تشمل الدعم لمرحلة ما قبل الافتتاح، والتشغيل المتكامل، وإدارة الوجهات بعقود طويلة الأمد.

من جانبه، قال سيرج بوادجيان، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة سدر:

“ تمثل SPOC مزيجًا فريدًا من القدرات والخبرات، فمن خلال الجمع بين الحضور الراسخ لمجموعة سدر وبنيتها التحتية وقواها العاملة، وبين الخبرة العالمية التي تمتلكها بروفن في إدارة وتشغيل الوجهات الترفيهية، أنشأنا كيانًا تشغيليًا صُمم خصيصًا لخدمة الجيل القادم من الوجهات في المملكة .”

تمتلك مجموعة سدر خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في تقديم خدمات التشغيل والصيانة، وإدارة المرافق، والخدمات البيئية، وتقنية المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية، وحلول القوى العاملة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وبفضل خبرتها الممتدة، وسجلها الحافل في دعم الجهات الحكومية، والمشغلين الصناعيين، ومشاريع الضيافة، والمشاريع الكبرى، إلى جانب قوة عاملة تتجاوز 28,000 موظف، توفر مجموعة سدر الإمكانات التشغيلية والقدرات المحلية اللازمة لدعم المشاريع المعقدة وواسعة النطاق.

أما بروفن، فتعد الشركة الوحيدة عالميًا المتخصصة بشكل حصري في تقديم الاستشارات وإدارة عمليات تشغيل الوجهات والمعالم الترفيهية. حيث ساهمت منذ عام 1980 في دعم أكثر من 500 مشروع موزع على أكثر من 50 دولة حول العالم، بما يشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمتاحف، ووجهات الزوار، والتجارب المرتبطة بالعلامات التجارية، والمعارض، والمنشآت الرياضية. كما لعبت أدوارًا محورية في تخطيط وافتتاح وتدريب وإدارة عدد من أبرز الوجهات المعروفة في القطاع.

ومن خلال تكامل خبرات المنظمتين، تأسست شركة تشغيلية تتمتع بمكانة فريدة، وقادرة على دعم المشاريع بدءًا من مرحلة الفكرة والتصور، وصولًا إلى التشغيل طويل الأمد.

تشمل خدمات SPOC :

التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي

دعم التصميم والتطوير

الجاهزية لمرحلة ما قبل الافتتاح والتجهيز للتشغيل

التوظيف والتدريب وإدارة القوى العاملة

إدارة المرافق والخدمات الفنية

إدارة العمليات والإشراف على الوجهات

تحسين الأداء التجاري وتعظيم الإيرادات

برامج الصحة والسلامة وإدارة المخاطر والامتثال

إدارة منظومة الأمن

تكامل التقنيات والأنظمة

خدمات التدقيق والاستشارات وتمثيل المالكين

وتركز الشركة على دعم المشاريع في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومساندة المطورين والملاك في تحويل الوجهات العالمية إلى عمليات تشغيلية ناجحة ومستدامة.

ومع استمرار رؤية السعودية 2030 في إعادة تشكيل مشهد السياحة في المملكة، تهدف SPOC إلى أن تكون شريكًا تشغيليًا طويل الأمد للمشاريع في القطاعين العام والخاص، بما يدعم التميز التشغيلي، وتطوير القوى العاملة، وتقديم تجارب استثنائية للزوار.

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