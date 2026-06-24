أعلنت مجموعة رواجح، الكيان السعودي الرائد في الاستثمار والتطوير العقاري، وشركة فلو، العلامة التجارية العالمية في مجال العقارات والتشغيل ذات الحضور الراسخ في المملكة والولايات المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تُرسي نموذجا متكاملا يجمع بين التطوير العقاري الاحترافي والتشغيل تحت مظلة واحدة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون رواجح وفلو لتقديم حل شامل لملاك الأراضي والمستثمرين من القطاعين العام والخاص الراغبين في تفعيل أصولهم العقارية؛ إذ تتولى رواجح قيادة عمليات التطوير، فيما تُسهم فلو بإدارة المرافق والتصميم والتشغيل إلى جانب علامتها التجارية وخبراتها التشغيلية. وتأتي هذه الشراكة استجابةً للطلب المتنامي على المجتمعات السكنية الراقية في المملكة في ظل النمو المتسارع للسوق العقاري الوطني، مسهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين عبر تخطيط عمراني يضع الإنسان في صميم اهتمامه.

وفي إطار هذه الشراكة، أُبرمت اتفاقية تشغيلية خاصة تعهد بموجبها إلى فلو تشغيل وإدارة وتنفيذ التصاميم الداخلية لمشروع "ثرى"، أحد المشاريع الرائدة لمجموعة رواجح، ما يُمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف الاستراتيجي على أرض الواقع. ويُعدّ ثرى وجهة عقارية متكاملة تضم أبراجاً سكنية فاخرة بواجهات معمارية مبتكرة، ومساحات خضراء، ومرافق تجارية وخدمية متنوعة، في موقع استراتيجي يجمع بين سهولة الوصول ورقي جودة الحياة.

وتعليقا على الشراكة، صرّح المهندس عقيل الراجحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة رواجح: "تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية محطة بالغة الأهمية في مسيرتنا نحو تقديم حلول تطوير متكاملة لملاك الأراضي. ومن خلال هذا التحالف مع فلو، نسعى إلى تحويل الأصول العقارية إلى فرص استثمارية ذات عوائد مستدامة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن ملاك الأراضي يستحقون شريكاً تطويرياً يرافقهم في كل مرحلة، من التخطيط والتطوير وصولاً إلى التشغيل وتعظيم العوائد."

وأكد المهندس فواز فاروقي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُمثل تحالفنا مع مجموعة رواجح منعطفاً محورياً في مسيرة فلو، إذ يُتيح لنا توظيف خبراتنا في تشغيل المجتمعات الراقية عبر محفظة أوسع من المشاريع السكنية في أرجاء المملكة. ومن خلال الجمع بين التطوير عالي الجودة والتميز التشغيلي على المدى البعيد، نُؤسس لنموذج يُحقق أداءً أفضل للأصول وقيمة راسخة لأصحاب العقارات. ومشروع ثرى هو أول تجسيد حقيقي لهذه الرؤية".