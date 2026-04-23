"مجموعة تداول" توزع 276 مليون ريال أرباحا على المساهمين

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة توزيع 276 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مايو 2025.

الشركة أوضحت في بيان على "تداول" السعودية اليوم، أن نصيب السهم من الأرباح يبلغ 2.3 ريال، بما يعادل 23% من القيمة الاسمية للسهم، مشيرة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم والمسجلين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق.

وسيكون تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، فيما تم تحديد موعد توزيع الأرباح ليكون يوم الاثنين 4 مايو 2026.

تأسست السوق المالية السعودية في 2007، إلا أن تنظيم عملياتها وتطويرها كمجموعة قابضة جاء لاحقاً لتعزيز البنية المالية في المملكة وتوفير بيئة استثمارية متقدمة.

وتقوم المجموعة بتشغيل البورصة السعودية، التي تعد مركزاً رئيسياً لتداول الأسهم والصكوك والأوراق المالية الأخرى. كما تعمل على تطوير البنية التحتية للسوق، كما تركز على تعزيز الكفاءة والشفافية، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

تعمل المجموعة على توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة للتداول، مثل الصكوك والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار، ما يسهم في تنويع القاعدة الاستثمارية.

يذكر أنه بفضل الإصلاحات والمبادرات التي قادتها مجموعة تداول السعودية، أصبحت البورصة السعودية في مقدمة الأسواق المالية الإقليمية، حيث شهدت إدراج عديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات الاقتصادية.