الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
مجلس إدارة "البنك الأهلي" يوصي بتوزيع 1.15 ريال أرباحا للسهم

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 28 يناير 2026 9:4 |1 دقائق قراءة
مجلس إدارة "البنك الأهلي" يوصي بتوزيع 1.15 ريال أرباحا للسهم

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي بتوزيع 6.9 مليار ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2025.

وبحسب بيان البنك على "تداول" اليوم، ستخصص الأرباح لـ6 مليارات سهم، حيث ستصل حصة السهم الواحد إلى 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، مما يشكل نسبة توزيع تبلغ 11.5% من قيمة السهم الاسمية.

الأحقية في هذه الأرباح ستكون للمساهمين الذين سيحتفظون بالأسهم حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية.

"الأهلي" أوضح حصوله على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي بشأن توزيع هذه الأرباح. يُذكر أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، التي تُحول عبر وسيط مالي مقيم، تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5% وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

يذكر أن "البنك الأهلي السعودي" أعلن أمس الإثنين تسجيل أرباحا بلغت 25 مليار ريال في 2025، بنسبة نمو 18%، نتيجة نمو دخل محفظة الاستثمارات وارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض مصاريفها.

وخلال العام الماضي، نفذ البنك إصداراً لأدوات دين بالدولار الأمريكي بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد 6%، كما طرح صكوكا مقومة بالريال السعودي بقيمة 1.73 مليار ريال بعائد 6%.

"الأهلي" الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.

البنك الأهلي السعوديتوزيعات الأرباحالبنك الأهلي
