مالكو وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل" يقرون إلغاء إدراجه

وافق مالكو وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول أمس الأحد، على القرار الخاص بإلغاء إدراجه كصندوق استثماري مغلق متداول، وتحويله إلى صندوق استثماري عام مفتوح.

"الخبير المالية" أوضحت عبر بيان في تداول" اليوم الاثنين، أن المالكين وافقوا كذلك على التعديلات الأساسية المقترح إدخالها في مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

وقالت سيتم تعليق تداول وحدات الصندوق اعتبارا من 18 يونيو الجاري، وإلغاء إدراجه بتاريخ 25 من الشهر ذاته، وفقا للجدول الزمني لخطة تنفيذ إلغاء إدراج الصندوق المعلن عنها سابقا.

الشركة حثت مالكي الوحدات على البدء في إجراءات فتح حساب استثماري لديها لتسهيل التعامل مع الصندوق بعد إلغاء إدراجه.

كان مجلس إدارة صندوق الخبير للنمو والدخل قد وافق في ديسمبر الماضي، على اعتماد توصية مدير الصندوق بإلغاء إدراج الصندوق وتحويله إلى استثماري عام، ووافقت هيئة السوق المالية في مايو الماضي على الطلب