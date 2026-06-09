مؤسسة مجتمع جميل السعودية والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يتفقان على دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية من خلال التعاون مع معمل جميل للفنون والصحة

أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال معمل جميل للفنون والصحة بهدف تسخير قوة الفنون في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المذكرة، التي ترسّخ شراكة استراتيجية بين الجهات الثلاث، بوصفها خطوة محورية نحو دمج ممارسات الفنون المبنية على الأدلة العلمية ضمن منظومة خدمات الصحة النفسية في المملكة، بما يدعم مباشرة برامج تحول القطاع الصحي وجودة الحياة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الشركاء على تنظيم دورات تدريبية منتظمة في مجالات الصحة النفسية والثقافة والفنون لمقدمي الرعاية الصحية، بما يعزّز الوعي بالدور المتنامي للفنون في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وكان معمل جميل للفنون والصحة، بالشراكة مع جامعة نيويورك – إحدى الجهات المؤسسة للمعمل – قد قدّم في ديسمبر 2025 أول برنامج تدريبي من نوعه في المملكة تحت عنوان «مقدمة في الفنون والصحة» في حي جميل بمدينة جدة. وبلغ عدد المشاركين أربعين شخصاً وقد جمع البرنامج نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الرعاية الصحية النفسية، وأسهم في تمكين المشاركين من استكشاف آفاق جديدة للاستفادة من الفنون في منظومة الرعاية الصحية لخدمة الأطفال وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي بالمملكة.

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من جانبها، قالت الدكتورة مي طيبة، عضو مجلس الأمناء في مجتمع جميل السعودية: "يمثّل بناء الشراكات محوراً أساسياً في نهجنا، ونحن نؤمن بدوره في تحقيق أهدافنا المشتركة. وستُسهم هذه الاتفاقية والبرامج المنبثقة عنها في تعزيز مبادراتنا ضمن محور الرفاه المجتمعي، من خلال الاستثمار في أدوات مبتكرة ونماذج رعاية جديدة لخدمة المجتمع السعودي."

وقال الدكتور عبد الحميد الحبيب، المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية: "تأتي مشاركة المركز في هذا التعاون تأكيداً لدوره المحوري في تعزيز الصحة النفسية بالمملكة. ونحن نعمل باستمرار على توطين أفضل الممارسات الدولية المبنية على الأدلة في مجال الرعاية النفسية بما يلائم احتياجات المجتمع السعودي. كما نثمّن عالياً دور المبادرات المستقلة من القطاع غير الربحي التي تتقاطع مع أهدافنا، ونتطلع إلى تفعيل دور الفنون والثقافة في تحسين الصحة النفسية في المملكة قريباً".

وقال ستيفن ستابليتون، المدير المشارك في إدارة معمل جميل للفنون والصحة: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزاماً راسخاً بإحداث تغيير منهجي واسع. فمن خلال تعاوننا مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ومجتمع جميل السعودية، نعمل على ترسيخ مهارات قائمة على الأدلة مرتبطة بالسياق الثقافي المحلي داخل قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، بما يعزّز متانة النظم الصحية وقدرة المجتمعات على الصمود على مستوى المملكة."

وترتكز هذه الشراكة إلى النتائج التي خلصت إليها المائدة المستديرة "التشافي بالفنون – النسخة العربية" في عام 2023، التي استضافتها وزارة الصحة السعودية، وشكّلت مخرجاتها قاعدة الانطلاق للتعاون الحالي.

ويعود تأسيس معمل جميل للفنون والصحة إلى عام 2023 بمبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية، وكلية ستاينهارت بجامعة نيويورك، ومؤسسة «كالتشر رانرز»، ومجتمع جميل، المنظمة الدولية المعنية بتعزيز العلوم والتعليم لتمكين المجتمعات من الازدهار، التي أسسها محمد جميل. ويواصل المعمل اليوم دوره في تعزيز دمج الفنون ضمن منظومات الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وفي أكتوبر 2025، كشف معمل جميل للفنون والصحة عن مقال مصوَّر، يمثّل الجزء الأول من السلسلة العالمية المشتركة بين المعمل ومجلة "ذي لانسيت" حول الفوائد الصحية للفنون، وذلك خلال مشاركته في منتدى ومعرض الصحة العالمي في الرياض.

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