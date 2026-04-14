"لدن للاستثمار" السعودية توقع مذكرة لتطوير مشروع عقاري في الرياض





وقعت شركة لدن للاستثمار السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة أسبار المالية، لدراسة وتنفيذ مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض، ضمن أراضي مملوكة لصندوق أسبار المونسية.

وقالت "لدن" في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيقام في حي المونسية على طريق الأمير محمد بن سلمان، ويشمل تطوير أربعة قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 16.8 ألف متر مربع، لتضم مزيجاً من الاستخدامات تشمل مبنى فندقياً، ووحدات سكنية فاخرة مخصصة للتشغيل وأخرى للبيع، بالإضافة إلى محال تجارية.

وأكدت أن التكاليف الإنشائية التقديرية للمشروع تتجاوز 250 مليون ريال، دون احتساب قيمة الأراضي وأتعاب التطوير وضريبة القيمة المضافة.

ستتولى شركة لدن للاستثمار دور المطور المعين للمشروع، حيث ستقدم خدمات متكاملة تشمل دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي، وإدارة أعمال التصميم والتنفيذ، إلى جانب التسويق والبيع، بما يهدف إلى تعظيم قيمة أصول الصندوق.

صندوق أسبار المونسية يعد صندوقاً عقارياً مغلقاً يخضع لأنظمة هيئة السوق المالية، ويبلغ حجمه نحو مليار ريال.

تمتد مدة مذكرة التفاهم إلى 6 أشهر من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التمديد، في حين لا يوجد أثر مالي فوري، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات أو آثار مالية مستقبلية في حينها.