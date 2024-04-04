قيمة "أوبن إيه آي" ترتفع إلى 852 مليار دولار بعد جولة تمويل جديدة

أكملت شركة "أوبن إيه آي" صفقة لزيادة رأسمالها بقيمة 122 مليار دولار من مستثمرين، عند تقييم يبلغ 852 مليار دولار، في أكبر جولة تمويل في تاريخ الشركة بفارق كبير، ما يعزز خطتها المكلفة لتوسيع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات واستقطاب المواهب.

وجاء الجزء الأكبر من التمويل، الذي جرى إعداده لعدة أشهر، من ثلاث شركات تكنولوجيا كبرى. فقد وافقت شركة "أمازون" على استثمار 50 مليار دولار في الجولة، بينما ضخت كلّ من "إنفيديا" و"سوفت بنك" 30 مليار دولار لكل منهما.

ويرتبط جزء كبير من استثمار "أمازون"، البالغ 35 مليار دولار، بتحقيق "أوبن إيه آي" طرحاً عاماً أولياً، أو بلوغها إنجازاً تقنياً يتمثل في الذكاء الاصطناعي العام.

كما حصلت الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" (ChatGPT) على تمويل من قائمة طويلة من الداعمين البارزين، من بينهم "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، و"إم جي إكس" (MGX) التابعة لأبوظبي، و"دي إي شو فنشرز" (D.E. Shaw Ventures)، و"تي بي جي" (TPG)، و"تي رو برايس" (T. Rowe Price).

ويشمل تقييم الشركة الأموال التي تم جمعها. وسبق أن أفادت "بلومبرغ" بتفاصيل تلك المحادثات والشروط المالية للصفقة.

للمرة الأولى في تاريخها، جمعت "أوبن إيه آي" أكثر من 3 مليارات دولار من مستثمرين أفراد عبر قنوات مصرفية. كما ذكرت الشركة أنه سيتم إدراجها ضمن عدد من الصناديق المتداولة في البورصة التي تديرها "آرك إنفست" (Ark Invest) التابعة لكاثي وود، بهدف إتاحة مزيد من الفرص للأفراد، للانكشاف الاستثماري على شركة الذكاء الاصطناعي.

وقالت سارة فراير، المديرة المالية للشركة، إن هذا التمويل "يتفوق حتى على أكبر اكتتاب تم تنفيذه على الإطلاق".

وأضافت أن الصفقة تهدف إلى منح الشركة "قدراً كبيراً من المرونة" للاستثمار في موارد الحوسبة وخارطة طريق الذكاء الاصطناعي، في وقت تشهد الأسواق العامة حالة من عدم اليقين، بما في ذلك الحرب في إيران.

إنفاق "أوبن إيه آي" على البنية التحتية

سبق أن قالت شركة تطوير الذكاء الاصطناعي إنها ملتزمة بإنفاق أكثر من 1.4 تريليون دولار على البنية التحتية المادية في السنوات المقبلة لدعم برمجياتها في هذا المجال.

ولتمويل هذه الرهانات، لجأت "أوبن إيه آي" ومنافستها "أنثروبيك" (Anthropic PBC) إلى مجموعة متداخلة من صناديق رأس المال المغامر وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك موردي الخدمات السحابية والرقائق مثل "أمازون" و"إنفيديا".

أثار هذا التشابك المعقد من الشراكات مخاوف بشأن التداعيات المحتملة في حال لم ترقَ التكنولوجيا إلى التوقعات المرتفعة الحالية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتجه الشركتان الناشئتان إلى الطرح العام في أقرب وقت هذا العام، ما يوفر رأسمالاً إضافياً ويختبر شهية "وول ستريت" تجاه شركات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو، رغم عدم تحقيقها أرباحاً.

وقالت فراير إن "أوبن إيه آي" بحاجة إلى أن تكون "قادرة على العمل كشركة مدرجة"، ووصفت ذلك بأنه "ممارسة صحية" للأعمال، من دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن خطط الطرح العام الأولي. كما قالت إن الطرح يمكن أن يشكل "لحظة لبناء الثقة" بالنسبة للشركة.

أشارت "أوبن إيه آي" يوم الثلاثاء إلى أنها تحقق حالياً إيرادات شهرية تبلغ ملياري دولار. كما تشهد الشركة، التي حازت اهتماماً واسعاً كمنتج للمستخدمين الأفراد، نمواً في الطلب من الشركات. تمثل مبيعات الشركات حالياً 40% من إيراداتها، مع توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام.

كما يأتي التزام "أمازون" المالي مصحوباً باتفاقية سحابية لاستضافة نماذج "أوبن إيه آي" وتوزيعها لعملاء الشركات. تتضمن هذه الشراكة اتفاقية لتقاسم الإيرادات، بحسب فراير، من دون الإفصاح عن قيمتها.

إعلانات "تشات جي بي تي"

عزّزت "أوبن إيه آي" هذا العام جهودها لزيادة الإيرادات من خلال إدخال الإعلانات في "تشات جي بي تي"، وهو خيار كان الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد وصفه سابقاً بأنه "حل أخير".

وقالت الشركة، التي اعتمدت تقليدياً على نموذج الاشتراكات، إن برنامجها التجريبي للإعلانات حقق إيرادات سنوية مُحتسبة بلغت 100 مليون دولار خلال ستة أسابيع فقط.

في الأسابيع الأخيرة، تحركت "أوبن إيه آي" لتبسيط مزيج منتجاتها المتشعب. وقالت الشركة إنها ستوقف دعم مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا" (Sora). كما تعمل على تطوير تطبيق لسطح المكتب يجمع بين روبوت المحادثة وأداة البرمجة ومتصفح الويب، وهو منتج تشير إليه "أوبن إيه آي" في منشور مدونتها باسم "تطبيقنا الفائق".

قالت الشركة في منشور على مدونتها يوم الثلاثاء، مؤكدة هذه الخطط: "المستخدمون لا يريدون أدوات منفصلة. إنهم يريدون نظاماً واحداً يمكنه فهم النية، واتخاذ الإجراءات، والعمل عبر التطبيقات والبيانات وسير العمل".

في مذكرة داخلية للموظفين بشأن قرار إيقاف "سورا"، قال ألتمان إن "أوبن إيه آي" ستعيد أيضاً تنظيم بعض فرق الأمن والسلامة لدمج هذا العمل بشكل أفضل ضمن عملية التطوير، ومنح الرئيس التنفيذي مزيداً من الوقت للتركيز على مشاريع البنية التحتية وجمع التمويل.