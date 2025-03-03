قطاع الأعمال يدفع مبيعات "كاسبرسكي" لتحقيق 836 مليون دولار في عام

نمت مبيعات "كاسبرسكي" بأكثر من 4% العام الماضي لتصل إلى 836 مليون دولار، بدعم ارتفاع مبيعات الحلول الموجهة لقطاع الأعمال (B2B) بنحو 16% على أساس سنوي.

الشركة الروسية العاملة في قطاع الأمن السيبراني، سجلت نموا لافتا في الشرق الأوسط، بارتفاع مبيعات حلول قطاع الأعمال 23% خلال 2025، وزيادة بنسبة 39% في حلول قطاع المستهلكين (B2C)، حيث عززت تواجدها الإقليمي بفريق يضم أكثر من 5500 خبير عالمي، مع التركيز المكثف على الأسواق الواعدة، وفي مقدمتها السعودية التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو في المنطقة.

رصد نصف مليون ملف خبيث يوميا

"كاسبرسكي" أوضحت في بيان استمراها في التوسع خلال 2025، لمواجهة التطور المتسارع في التهديدات السيبرانية، حيث بلغ متوسط الملفات الخبيثة التي رصدتها تقنيات الشركة نصف مليون ملف يوميا، كما طورت محفظتها الأمنية بإطلاق 560 إصدارا وتحديثا، لتوفير حماية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات العالمية الكبرى.

مبيعات منتجات الأمن السيبراني للشركات الكبيرة شهدت زيادة سنوية 21%، وللشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7%، كما حققت حلول الحماية "غير المخصصة للنقاط الطرفية" نموا بـ 29%، متفوقة على حلول الحماية التقليدية، وحقق خط منتجات "Kaspersky Next" الذي أطلق مطلع 2024 نموا بنسبة 158%، مدعوما بإضافة حلول مبتكرة مثل "XDR Optimum" و "MXDR Optimum".

المؤسس والرئيس التنفيذي يوجين كاسبرسكي قال "نتائجنا القوية برهان على نجاح استراتيجيتنا، حيث واصلنا النمو في مناطق حيوية كالشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. سنستمر في الاستثمار في كوادرنا وتقنياتنا لاغتنام الفرص الجديدة وتسريع النمو".

فيما يخص الحلول الاستراتيجية، حققت منصة إدارة معلومات الأمان (SIEM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاعا بنسبة 30% في المبيعات، بفضل ميزاتها المتقدمة في تحليل سلوك المستخدمين والتكامل مع خدمات استخبارات البصمة الرقمية، كما نمت مبيعات حل استخبارات التهديدات 18%، وحلول الأمن السيبراني الصناعي (OT) بنسبة 25%.

ومع استمرار نقص الكوادر المؤهلة عالمياً، تضاعفت مبيعات حل "الاكتشاف والاستجابة المدارة" (MDR) بنسبة 90%، كما استثمرت الشركة في التقنيات المستقبلية، حيث ارتفعت مبيعات المنتجات المعتمدة على نظام التشغيل "KasperskyOS" بنسبة 85%.

قطاع المستهلكين يحقق أفضل أداء تاريخي

أما في قطاع المستهلكين، ورغم التحديات الجيوسياسية، حققت الشركة أفضل أداء تاريخي لها في روسيا ودول رابطة المستقلة بنمو 16%، وفي الشرق الأوسط بنحو 11%، بينما وصل زخم النمو في آسيا والمحيط الهادئ إلى 19%، فيما بلغت قاعدة العملاء الفريدين 70 مليون مستخدم، مع إطلاق خدمات جديدة مثل "Kaspersky Who Calls" ومتجر الشرائح الإلكترونية "Kaspersky eSIM Store".

تتابع كاسبرسكي استثماراتها العالمية بافتتاح مكاتب جديدة، منها مكتب فيتنام، لتعزيز فرقها المحلية التي تقود الآن عمليات الحماية والابتكار حول العالم.