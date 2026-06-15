"غازكو" تقر توزيع 112.5 مليون ريال أرباحا للنصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة "غازكو"، توزيع 112.5 مليون أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2026.

"غازكو" أوضحت في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت 75 مليون سهم بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل 15% من قيمته الاسمية، مبينة أن تاريخ الأحقية سيكون 23 أغسطس المقبل، والتوزيع في 10 سبتمبر المقبل.

الشركة كانت قد سجلت صافي ربح 82.2 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 33% على أساس سنوي، جراء ارتفاع مجمل الربح وصافي الإيرادات، ونمو حصتها في نتائج أعمال الشركات الزميلة، فيما سجلت إيرادات بـ 962 مليون ريال بارتفاع 15% جراء، ارتفاع مبيعات الغاز والأسطوانات الفارغة، وزيادة إيرادات المشاريع التجارية.

فيما كانت "غازكو" عن توحيد أسعار منتج غاز البترول السائل "المستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والخزانات المركزية" في جميع مناطق السعودية من 1 يناير 2026، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

تضمن التوحيد تحديد سعر تعبئة الأسطوانة سعة 11 كجم بـ 26.23 ريال، وسعر تعبئة الأسطوانة سعة 5 كجم بـ 11.93 ريال، إضافة إلى تعرفة تعبئة الخزانات المركزية بـ 1.17 ريال لكل لتر، على أن تكون الأسعار شاملة أجور النقل وضريبة القيمة المضافة.

يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التباين السعري بين مناطق السعودية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يعكس التزام غازكو بدورها شريكًا وطنيًّا داعمًا للتنمية والتكامل الاقتصادي، يشار إلى أن الإسطوانة سعة 11 كيلو جرام كانت بـ 22.85 ريال والإسطوانة 5 كيلو جرام بـ 10.40 ريال.

"غازكو" التي تأسست في 1963، تعمل في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال، وتسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات، وتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.8 مليار ريال، ويملك عبدالعزيز المحسن الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 6.6%.