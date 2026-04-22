عمومية مصرف الإنماء السعودي توافق على زيادة رأسمال البنك 20%

أقرت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء السعودي، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، زيادة رأس مال المصرف بنسبة 20%، وذلك عبر منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم، من خلال رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بالتساوي.

وبموجب هذه الخطوة، سيرتفع رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، فيما سيزداد عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف ودعم خططه التوسعية ومسيرته التنموية.

وأوضح المصرف في بيان نشره على منصة تداول السعودية أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول يوم 21 أبريل 2026.

وأشار البيان إلى أنه في حال وجود كسور أسهم، فسيتم تجميعها في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق، على أن توزع قيمتها على المساهمين المستحقين كلٌ بحسب حصته، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026، ما يعكس توجه المصرف نحو تعزيز جاذبية السهم وتحقيق عوائد منتظمة للمستثمرين.

كما أقرت الجمعية برنامجاً لشراء أسهم المصرف بحد أقصى 5 ملايين سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، على أن يتم تمويل عملية الشراء من موارد المصرف الذاتية، مع منح مجلس الإدارة مهلة تصل إلى 12 شهراً لتنفيذ العملية، والاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

من جانبها، أعلنت “تداول السعودية” احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 24.65 ريال لجلسة الأربعاء 22 أبريل 2026، مع إلغاء الأوامر القائمة. كما سيتم إيداع أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بدء تداول يوم الأحد 26 أبريل 2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية مصرف الإنماء الرامية إلى تعزيز متانته المالية ورفع كفاءته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في القطاع المصرفي السعودي.