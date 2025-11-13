وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 59.64% عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح عدد من الأطراف، وذلك بإصدار 18.03 مليون سهماً جديداً لصالحهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الموافقة تضمنت زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح الشركاء البائعين في فيرست فيكس، وهم كل من: (1) شركة ميم سين باء القابضة، و (2) فارس عصمت السعدي، و(3) زياد جان الصايغ، والبالغة 353.48 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 13.39 مليون سهماً عادياً لصالحهم.

وذكرت أن الموافقة تضمنت كذلك زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح المتنازل إليهم، والبالغة 41.31 مليون ريال، وهم كل من: (1) محمد حيدر بن لادن، و(2) غالب بن خالد الشريف والذين أصبحوا دائنين مباشرين للشركة بموجب اتفاقيات التنازل، وذلك عن طريق إصدار 1.57 مليون سهماً عادياً لصالحهم.

وأضافت أن الموافقة تضمنت أيضاً زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة بموجب اتفاقيات القرض واتفاقية تحويل الدين، والبالغة 81.23 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 3.08 مليون سهماً عادياً لصالح مجموعة الدباغ، وتبلغ القيمة الاسمية للأسهم الجديدة مبلغ قدره 30.77 مليون ريال.

وقالت الشركة إن معامل التحويل يبلغ 26.4 ريالاً، والذي يمثل علاوة اصدار تبلغ 16.4 ريالاً على القيمة الاسمية للسهم.