"علي بابا" تعرض 1.5 مليار دولار لشراء شركة بقالة صينية وسط منافسة محتدمة

تقدمت مجموعة "علي بابا" القابضة بعرض قيمته 1.5 مليار دولار للاستحواذ على شركة "بوبو" (Pupu) الصينية المتخصصة في توصيل البقالة، ما أشعل حرب مزايدات ضمن حملة أوسع لانتزاع حصة سوقية من منافستها في قطاع التجارة الإلكترونية، "ميتوان" (Meituan).

يتجاوز السعر المقترح من أكبر منصة إنترنت استهلاكية في الصين ضعف عرض سابق قدّمته شركة "صن آرت ريتيل" (Sun Art Retail)، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية عملية البيع، أن شركة "صن آرت" التابعة سابقاً لـ "علي بابا" والمدعومة حالياً من شركة الملكية الخاصة "دي سي بي كابيتال" (DCP Capital) كانت قد قدمت عرض استحواذ على"بوبو" مقابل 600 مليون دولار.

سياق المنافسة مع "ميتوان"

قدمت "علي بابا" عرض الاستحواذ بعد أشهر قليلة فقط من إعلان "ميتوان" الاستحواذ على شركة "دينغ دونغ فريش هولدينغ" (Dingdong Fresh Holding) مقابل 717 مليون دولار، بعد تفوقها على شركات منافسة أخرى في عملية المزايدة.

ويكشف عرض "علي بابا" إصرار الشركة على التفوق في معركة تتصاعد حدتها بين ثلاثة من عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين.

كما تعكس التقييمات المتزايدة حدة المنافسة على الأصول النادرة في قطاع التجزئة، في وقت تكثف فيه شركات "علي بابا"، و"ميتوان"، و"جيه دي دوت كوم" (JD.com) جهودها للهيمنة على التجارة المحلية والمنتجات الطازجة، وهما من بين القطاعات الاستهلاكية القليلة التي لا تزال نسبة انتشارها عبر الإنترنت محدودة نسبياً.

مكانة "بوبو" في السوق الصينية

تُعد شركة "بوبو"، ومقرها مقاطعة فوجيان، من بين آخر شركات البقالة الإلكترونية المستقلة في الصين التي لم تخضع للاستحواذ حتى الآن.

خاضت منصات البقالة في الصين على مدى سنوات حرب أسعار مدفوعة بالدعم المالي، ما ضغط على هوامش الربح ورسّخ ظاهرة "التنافس الاستنزافي"، وهو نمط من المنافسة المدمرة تسعى بكين حالياً إلى الحد منه.

رغم أن عمليات الدمج قد تساعد في كبح حروب الأسعار، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر تركيز النفوذ السوقي في أيدي عدد محدود من المنصات المهيمنة، بما قد يتعارض مع هدف بكين المتمثل في تعزيز المنافسة.

لا يزال استحواذ "ميتوان" المقترح على "دينغ دونغ" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار. كما أن بيع "بوبو" إلى إحدى الشركات الرائدة في القطاع قد يلفت انتباه السلطات الصينية.

لم يرد ممثل عن "علي بابا" على طلب للتعليق. كما امتنعت شركة "دي سي بي كابيتال" عن التعليق، وكذلك فعل ممثل عن "بوبو".

وتراجعت أسهم "ميتوان" 3.1% في بورصة هونغ كونغ يوم الجمعة، بينما ارتفعت أسهم "علي بابا" 3.5%.

تحولات السوق الاستثمارية في الصين

قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى "ساكسو ماركتس" (Saxo Markets)، إن عمليات الاندماج تُقصي الشركات الأضعف وتقلل التشتت، لكن تصاعد عروض الاستحواذ قد يشير إلى تحول في الأولويات من السعي للربحية إلى المنافسة على الحصة السوقية.

وأضافت تشانانا "هذا يؤكد جدية علي بابا في العودة إلى قطاع التجارة المحلية، لكنه يعني أيضاً أن المنافسة على أرباح قطاع التجارة الإلكترونية في الصين قد تستمر لفترة أطول".

اعتمدت شركات الإنترنت الكبرى تاريخياً على استراتيجيات "حرق السيولة" لجذب العملاء من خلال دعم المنتجات والخدمات، ما أدى إلى الضغط على منافسيها وإخراج العديد من الشركات الصغيرة من السوق. ومع خروج هذه الشركات من السوق، تكتسب المنصات المهيمنة نفوذاً أكبر على التجار والموردين والمستهلكين.

تأثير حرب الأسعار على أداء أسهم شركات القطاع

أثرت حرب الأسعار بين عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين سلباً على أداء الأسهم. فقد تراجعت أسهم "علي بابا" و"جيه دي دوت كوم" في هونغ كونغ بعد أن وجهت هيئة تنظيم السوق في الصين انتقادات للشركات، بسبب ما وصفته بعروض ترويجية مضللة.

تُعد شركة "بوبو" واحدة من أبرز منصات بيع وتوصيل البقالة الفورية في الصين، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 30 مليار يوان. وتعمل الشركة بشكل رئيسي عبر شبكة توصيل الطلبات خلال 30 دقيقة تغطي نحو 10 مدن موزعة على أربع مقاطعات هي فوجيان وقوانغدونغ وسيتشوان وهوبي.