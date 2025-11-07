أصبح عقار "مونجارو" الشهير لعلاج السمنة الذي تنتجه "إيلي ليلي"، الدواء الأكثر مبيعا في الهند من حيث القيمة خلال أكتوبر، بمبيعات بلغت مليار روبية (11.38 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته "فارمارك" للأبحاث اليوم الجمعة.

الطلب على العقاقير الرائجة المضادة للسمنة والتي تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وإبطاء عملية الهضم، ارتفع في الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

"فارمارك" ذكرت أن "مونجارو" الذي أطلقته "إيلي ليلي" في مارس وتفوق على عقار "ويجوفي" الذي طرحته منافستها "نوفو نورديسك" في يونيو، حقق منذ ذلك الحين إيرادات بلغت 3.33 مليار روبية حتى نهاية أكتوبر.

الشركة أضافت أن حجم استهلاك مونجارو في الهند كان أكبر بـ 10 مرات من حجم استهلاك ويجوفي في أكتوبر.