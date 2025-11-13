استحوذت عائلة الملياردير الفرنسي اللبناني الأصل رودولف سعادة على حصة من رأسمال "كارفور"، لتصبح ثاني أكبر مساهم في المجموعة الفرنسية المالكة لسلسلة من متاجر السوبرماركت، موسعة إمبراطوريتها التي تشمل الخدمات اللوجستية والإعلام والسينما.

وأعلنت "كارفور" الأربعاء أن عائلة سعادة، مالكة الشركة الفرنسية العملاقة للشحن البحري والخدمات اللوجستية "سي إم آ-سي جي إم"، استحوذت على 4% من رأسمالها، ما يمثل استثمارا بنحو 400 مليون يورو، وأن رودولف سعادة سينضم إلى مجلس إدارتها ابتداء من الأول من ديسمبر.

عائلة سعادة زادت بفضل فورة أرباح الشحن البحري

أكد سعادة الذي ازدادت ثروته بشكل حاد مع فورة أرباح الشحن البحري خلال أزمة كوفيد-19، أنه "بالانضمام إلى مجلس إدارة (كارفور)، أود مواكبة نمو المجموعة على المدى البعيد".

علق رئيس مجلس إدارة كارفور ألكسندر بومبار أن "التزام رودولف سعادة ورؤيته وخبرته ستقدم مساهمة كبرى في إدارتنا وفي نمو مجموعتنا وخلق القيمة فيها".

وسيحل سعادة محل إدواردو روسي الذي كان يمثل شركة "بنينسولا" المملوكة لعائلة الملياردير البرازيلي أبيليو دينيز الذي توفي في فبراير 2024.

وبعدما أصبحت "بنينسولا" المساهم الأول في "كارفور" في مارس 2024، تراجعت الشركة البرازيلية أخيرا إلى المرتبة الثانية مع حصة 8.5% من رأسمال المجموعة، قبل أن تبيع حصتها في نهاية المطاف.

وتبقى شركة "غالفا" المملوكة لعائلة مولان-هوزيه صاحبة متاجر "جاليري لافاييت" الكبرى الفاخرة، المساهم الأول في كارفور بحصة تصل إلى نحو 9.5%

أول تجربة لعائلة سعادة في مجال المتاجر الكبرى

وهي أول مرة تخوض فيها عائلة سعادة مجال المتاجر الكبرى، بعدما وسعت بالأساس نشاطها إلى خارج الشحن.ففي 2022 اشترى رودولف سعادة صحيفة "لا بروفانس" المحلية ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا، حيث مقر "سي إم آ-سي جي إم"، مؤسسا بذلك لمجموعة إعلامية فرنسية باتت تضم الآن صحيفتي "لا تريبون" و"لا تريبون ديمانش" وكذلك قناة "بي إف إم تي في" وراديو مونتي كارلو وموقع "بروت" الإلكتروني.

وفي مايو استحوذ سعادة على أسهم في مجموعة "باتيه" التي تتصدر قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وتشغل دور سينما في أوروبا وإفريقيا.

وكانت مجموعة "سي إم آ-سي جي إم" أعلنت في سبتمبر 2024 الاستحواذ على "سانتوس برازيل"، أكبر شركة مشغلة للمرافئ في البرازيل.

والبرازيل هي من الأسواق الرئيسية لمتاجر كارفور، إلى جانب فرنسا وإسبانيا.

وقال سعادة مبررا قراره عند استحواذه على حصة في "سانتوس برازيل"، إن البرازيل "بلد يملك طاقات كبرى وحيث النمو يطابق التوقعات".