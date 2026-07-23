فعل طيران ناس شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز A330neo، إضافة إلى 20 أخرى من طراز A321neo، بموجب اتفاقياته القائمة مع إيرباص، ليرتفع عدد الطائرات المؤكدة إلى 235 من أصل 280 طائرة في مجموع طلبيات الشراء، بهدف تعزيز خطط النمو والتوسع للسنوات المقبلة.

"طيران ناس" الناقل السعودي، بين أنه بشراء الطائرات سيرتفع إجمالي طلباته المؤكدة لطائرات A330neo إلى 20، في حين يصل إجمالي طلباته المؤكدة لطائرات من عائلة A320 إلى 215 طائرة.

الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، أكد أن هذه الخطوة تأتي لضمان النمو المستدام في حجم أسطول طيران ناس السنوات المقبلة، لمواكبة النمو والتوسع في مراكز عمليات ناس الستة في أنحاء السعودية، إضافة إلى تعزيز القدرات التشغيلية والتوسعية في طيران ناس سوريا، مشيرا إلى أن زيادة حجم الطلبات المؤكدة ستعزز من قدرة طيران ناس في الوصول إلى أسواق جديدة.

أشار إلى أن ارتفاع الطلبيات المؤكدة من الطائرات إلى 235 طلبية ضمن مجموع الطلبيات من إيرباص البالغ 280 طائرة، سيعزز القدرات التشغيلية والتوسعية لدعم النمو والتحول الذي يشهده الاقتصاد والسوق السعودي في مختلف المجالات، خصوصا مع المشاريع السياحية الكبرى والأحداث العالمية التي ستستضيفها المملكة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

يشغل طيران ناس حاليا أسطولا من 67 طائرة إيرباص، تشمل طائرتين من طراز A330-300، و 4 طائرات A320ceo، و61 طائرة A320neo، مع مواصلته توسيع شبكته التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر داخل المملكة وخارجها، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية 2030 في تعزيز الربط الجوي وترسيخ مكانة المملكة مركزا عالميا للنقل والخدمات اللوجستية.