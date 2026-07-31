أطلق طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الخميس، رحلته الافتتاحية الأولى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، معلنًا بذلك عن وجهته الأولى في منطقة جنوب شرق آسيا.

وسيقوم طيران الرياض بتسيير الرحلات المباشرة الجديدة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، في خطوة تمثل توسعًا إستراتيجيًا للناقل الوطني، وتعزز الربط بين السعودية وأحد أكثر الأسواق حيوية في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويدعم هذا الخط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي في قطاع الطيران، فضلًا عن إتاحة المزيد من الفرص للسياحة والأعمال والتعليم والتبادل التجاري بين السعودية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

كما ستسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين الماليزيين إلى المملكة، مما يدعم واحدًا من أكبر عدد الجاليات القادمة لغرض العمرة والحج عبر رحلات مباشرة إلى الرياض وربط سلس مع جدة.

شركة "طيران الرياض" تأسست في 12 مارس 2023، للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع السعودية الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.