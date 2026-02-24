الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 24 فبراير 2026 | 7 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.17
(-0.83%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة140.5
(-2.16%) -3.10
الشركة التعاونية للتأمين137
(-1.23%) -1.70
شركة الخدمات التجارية العربية110
(-4.26%) -4.90
شركة دراية المالية5.21
(-0.57%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب38.78
(0.78%) 0.30
البنك العربي الوطني20.72
(-1.24%) -0.26
شركة موبي الصناعية10.89
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة27.56
(-1.36%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.44
(-1.62%) -0.27
بنك البلاد25.86
(-0.15%) -0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل10.52
(-2.05%) -0.22
شركة المنجم للأغذية49.68
(0.08%) 0.04
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.41
(-1.51%) -0.19
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.35
(-1.25%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.3
(-0.63%) -0.80
شركة الحمادي القابضة24.83
(-1.23%) -0.31
شركة الوطنية للتأمين12.09
(-0.25%) -0.03
أرامكو السعودية25.8
(-0.69%) -0.18
شركة الأميانت العربية السعودية13.46
(-1.10%) -0.15
البنك الأهلي السعودي42.42
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.12
(-0.31%) -0.08
الشركات

"طيران الرياض" يختار القاهرة ثاني وجهاته الإقليمية

واس
واس من الرياض
الثلاثاء 24 فبراير 2026 12:55 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"طيران الرياض" يختار القاهرة ثاني وجهاته الإقليمية

أعلن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للسعودية، اختيارَ القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار القاهرة الدولي.

وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية حضور طيران الرياض على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، مقدمًا للضيوف تجربة سفر بمعايير عالمية على متن طائراته الحديثة من طراز بوينج دريملاينر (B787-9).

يُعد هذا الإطلاق تحقيقًا لخطة الناقل التشغيلية "المسار نحو الانطلاق"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستعداد الأمثل لانطلاق الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد طيران الرياض لاستقبال طائراته لبدء رحلاته الدولية إلى لندن، ودبي، ثم القاهرة، لتكون ثالث وجهاته.

مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة تظهر الأهمية الإستراتيجية لهذا المسار؛ في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية التي تجمع البلدين، حيث وصل عدد المسافرين بين العاصمتين إلى 2.7 مليون مسافر.

وتؤكد البيانات استمرار النمو المتسارع في حركة السفر بين السعودية ومصر، حيث تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمسافرين المغادرين من مطارات السعودية، فيما يشكل الزوار المصريون نسبة محورية من إجمالي الزوار إلى السعودية، بما يعزز مكانة هذا الخط ضمن منظومة الربط الإقليمي والدولي.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة استجابةً مباشرةً لهذا الطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين.

يُذكر أن طيران الرياض يواصل تنفيذ خطة الربط الجوي لوجهاته بوتيرة متسارعة، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

التعريفات
طيران الرياضالسعوديةمصرالرياضالقاهرة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية