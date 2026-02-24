"طيران الرياض" يختار القاهرة ثاني وجهاته الإقليمية

أعلن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للسعودية، اختيارَ القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار القاهرة الدولي.

وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية حضور طيران الرياض على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، مقدمًا للضيوف تجربة سفر بمعايير عالمية على متن طائراته الحديثة من طراز بوينج دريملاينر (B787-9).

يُعد هذا الإطلاق تحقيقًا لخطة الناقل التشغيلية "المسار نحو الانطلاق"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستعداد الأمثل لانطلاق الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد طيران الرياض لاستقبال طائراته لبدء رحلاته الدولية إلى لندن، ودبي، ثم القاهرة، لتكون ثالث وجهاته.

مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة تظهر الأهمية الإستراتيجية لهذا المسار؛ في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية التي تجمع البلدين، حيث وصل عدد المسافرين بين العاصمتين إلى 2.7 مليون مسافر.

وتؤكد البيانات استمرار النمو المتسارع في حركة السفر بين السعودية ومصر، حيث تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمسافرين المغادرين من مطارات السعودية، فيما يشكل الزوار المصريون نسبة محورية من إجمالي الزوار إلى السعودية، بما يعزز مكانة هذا الخط ضمن منظومة الربط الإقليمي والدولي.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة استجابةً مباشرةً لهذا الطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين.

يُذكر أن طيران الرياض يواصل تنفيذ خطة الربط الجوي لوجهاته بوتيرة متسارعة، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.