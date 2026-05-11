أطلق طيران الرياض، الناقل الوطني السعودي، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، برنامج "نواة للضيافة الجوية" للسعوديين والسعوديات، لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ودعماً لإستراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى ربط السعودية بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030.

يهدف البرنامج إلى استقطاب آلاف السعوديين خلال السنوات المقبلة مع توسع عمليات الشركة، من خلال تأهيل الجيل القادم من طاقم الضيافة الجوية، وتزويدهم بالمهارات والثقة وروح الحفاوة اللازمة لتمثيل طيران الرياض والسعودية على الساحة العالمية.

قالت نائبة الرئيس الأول لاستقطاب المواهب وشركاء الأعمال في طيران الرياض نهار الجهني: "طيران الرياض تلتزم بشكل كامل ببناء مسار وطني مستدام للمواهب في قطاع الطيران عبر مختلف مجالات العمل، ويُعد طاقم الضيافة الجوية عنصراً أساسياً في عملياتنا التشغيلية. واستكمالاً لمبادراتنا الحالية، سيؤدي برنامج نواة للضيافة الجوية دوراً محورياً في تطوير قطاع الطيران في السعودية، ودعم هدفنا المتمثل في المساهمة بتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030".

يأتي البرنامج ضمن التزام طيران الرياض الأوسع بتطوير القدرات الوطنية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث صُمم برنامج "نواة" خصيصاً لتمكين السعوديين من اكتساب الخبرات العملية وبناء مسارات مهنية واعدة في قطاع الطيران.

أول برنامج لتوظيف المهندسات السعوديات في مجال صيانة الطائرات

توفر مبادرات "نواة" التابعة لطيران الرياض مسارات متعددة للمواهب الوطنية لبناء مستقبل مهني في قطاع الطيران، بما يبرز استثمار الشركة طويل الأمد في تطوير صناعة الطيران في المملكة. وتشمل هذه المبادرات أول برنامج في المملكة لتوظيف المهندسات السعوديات في مجال صيانة الطائرات، إضافة إلى برامج ابتعاث متخصصة لدرجة البكالوريوس في هندسة صيانة الطائرات بتخصصي الهندسة الميكانيكية وهندسة أنظمة الطيران.

كما يهيئ برنامج "نواة للخريجين" خريجي الجامعات للعمل في الإدارات المؤسسية لطيران الرياض عبر برامج تدريبية مكثفة، فيما يفتح برنامج "طيّاري المستقبل" المجال أمام الطيارين السعوديين الطموحين لدخول مهنة الطيران.

تم تطوير برنامج "نواة للضيافة الجوية" بالشراكة مع أكاديمية بنيان للتدريب، حيث يقدم منهجاً تدريبياً متكاملاً لمدة 8 أشهر، يتماشى مع المعايير الدولية للطيران، ويشمل التدريب على المهارات التقنية، وإجراءات السلامة، والكفاءة اللغوية، وفنون الخدمة الاحترافية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في أغسطس 2026، على أن ينضم المتدربون إلى طاقم الضيافة الجوية في طيران الرياض في عام 2027 بعد اجتياز البرنامج.

يمثل طاقم الضيافة الجوية الواجهة الأمامية وسفراء العلامة التجارية لطيران الرياض، حيث لا يقتصر دورهم على أداء مهام السلامة والخدمة على متن الطائرة، بل يمتد إلى نقل روح الحفاوة السعودية وتقديم أفضل صورة عن الرياض والسعودية إلى العالم.

سيتم فتح باب التقديم عبر الإنترنت، إضافة إلى استقبال الطلبات حضورياً خلال الجولات التعريفية التي ستقام في مختلف مناطق السعودية، بدءاً من الرياض.