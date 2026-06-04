"طيران الرياض" تترقب وصول أحدث طائراتها خلال أيام





أعلنت شركة طيران الرياض اقتراب وصول أحدث طائراتها إلى العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تمثل محطة مفصلية في مسيرة الناقل الوطني الجديد واستعداداته لبدء عملياته التشغيلية.

وقالت الشركة إن الاستعدادات جارية لاستقبال الطائرات الجديدة قريباً في الرياض، بعد زيارة رسمية إلى مصنع بوينج في مدينة تشارلستون الأمريكية، قام بها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة طيران الرياض، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة توني دوجلاس، حيث اطلع الوفد على الطائرات الجديدة المخصصة للناقلة الوطنية.

وأكدت "طيران الرياض" أن وصول هذه الطائرات خلال الأيام القليلة المقبلة يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها.

وصول أحدث طائرات "طيران الرياض" يعكس التقدم المتسارع في تنفيذ خططها الرامية إلى بناء ناقل جوي عالمي يعزز مكانة السعودية كمركز دولي للطيران والسفر.

كانت شركة "طيران الرياض" قد أنجزت أول رحلة اختبارية (B1 Flight) لطائراته من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر" ضمن مراحل استلام طائرتها الأولى من شركة "بوينج".

وأقلعت الطائرة من منشأة شركة بوينج في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، إيذانًا ببدء برنامج شامل لرحلات الاختبار التي تُجرى داخل الولايات المتحدة، وذلك ضمن إجراءات الاعتماد القياسية التي يقودها المصنع.

ونُفذت الرحلة بواسطة طياري الاختبار التابعين لشركة بوينج، على أن ينتقل البرنامج، بعد استكمال الاختبارات والحصول على الاعتماد الرسمي، إلى مرحلة الاختبار بواسطة طياري وملاحي طيران الرياض، تمهيدًا لتسليم الطائرة رسميًا إلى الشركة.

شركة "طيران الرياض" تأسست في 12 مارس 2023، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع السعودية الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

طرح تذاكر رحلاته للمسافرين بين الرياض ولندن

قبل أيام أعلن طيران الرياض، عن طرح تذاكر رحلاته للضيوف المسافرين بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو، عبر أسطوله الجديد كليًا من طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر"، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

تأتي هذه الخطوة في إطار ربط السعودية بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

وبدأت الشركة منذ 26 أكتوبر 2025، بتسيير رحلات يومية إلى لندن، باستخدام الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم "جميلة"، ضمن البرنامج التشغيلي "المسار نحو الانطلاق" والذي يهدف إلى ضمان جاهزية التشغيلية وقياس جميع نقاط التواصل مع الضيف، قبيل استلام أولى طلائع طلبيات أسطوله من شركة بوينج، وستستمر الرحلات الحالية ضمن هذا المسار متاحة للحجز عبر شركاء السفر المعتمدين لدى طيران الرياض حتى 30 يونيو 2026.

إطلاق برنامج لتأهيل آلاف السعوديين في الضيافة الجوية

في مايو الماضي، أطلق طيران الرياض، برنامج "نواة للضيافة الجوية" للسعوديين والسعوديات، لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ودعماً لإستراتيجيتها.

يهدف البرنامج إلى استقطاب آلاف السعوديين خلال السنوات المقبلة مع توسع عمليات الشركة، من خلال تأهيل الجيل القادم من طاقم الضيافة الجوية، وتزويدهم بالمهارات والثقة وروح الحفاوة اللازمة لتمثيل طيران الرياض والسعودية على الساحة العالمية.