



أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية، المُدرجة في السوق الموازية، عن قيد دعوى قضائية ضد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمام المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الرابعة، بتاريخ 10 نوفمبر الجاري للمطالبة بفروقات مالية بقيمة 34.51 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الفترة من 1 ديسمبر 2019 حتى 30 نوفمبر 2024.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، إن الدعوى تتعلق باتفاقية تشغيل 8 عيادات طبية داخل مرافق سابك وشركاتها التابعة، حيث نصت الاتفاقية على أن تقوم شركة طوارئيات بتنفيذ عدد محدد من الفحوصات الطبية لموظفي سابك وشركاتها التابعة سنوياً، مع اشتراط تعويض شركة سابك للفروقات المالية في حال انخفاض عدد الفحوصات المنفذة عن الحد الأدنى المتفق عليه في العقد.

وذكرت أن الأثر المالي للقضية وتبعاتها القانونية والمخاطر لا يمكن تحديدها حالياً، مشيرة إلى أنه في حال كسب الدعوى وتحصيل المطالبة المالية سيترتب عليه أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة في حينه.

وأكدت طوارئيات أنها كلفت مكتب محاماة لتمثيلها قانونياً، لدراسة وقائع الدعوى وتقديم الاستشارة القانونية بشأن مدى أحقية المطالبة المالية وفقًا للعقود والمستندات ذات الصلة، مُشيرة إلى أن محاولات التسوية الودية لم تلقَ ردًا من سابك قبل اللجوء للقضاء.