طرح "سبيس إكس" يجذب طلباً إجمالياً يزيد على 350 مليار دولار





جذب الطرح العام الأولي التاريخي لـ"سبيس إكس" (SpaceX) البالغة قيمته 75 مليار دولار طلباً يتجاوز 350 مليار دولار من المؤسسات والمستثمرين الأفراد، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

قدم المستثمرين المؤسسيين طلبات شراء أسهم في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار، وفق الأشخاص. وباعت الشركة 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم في صفقة تقيّمها بنحو 1.8 تريليون دولار.

وخُصص نحو 70% من الأسهم المبيعة للمؤسسات للمستثمرين الذين يشترون الأسهم للاحتفاظ بها على المدى الطويل فقط، إلى جانب صناديق الثروة السيادية، وفق الأشخاص. وسعت "بلاك روك" (BlackRock) إلى شراء نحو 5 مليارات دولار في الطرح العام الأولي، فيما قدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية أوامر شراء لأسهم تتراوح قيمتها بين مليار و5 مليارات دولار، وفق ما ذكرت بلومبرغ نيوز.

يشمل المستثمرون المؤسسيون الذين يشاركون في الطروحات العامة الأولية عادة مديري الأصول وصناديق التحوط. وضمن هذه المجموعة، غالباً ما يحظى مستثمرون مثل صناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع استراتيجية شراء الأسهم والاحتفاظ بها على المدى المتوسط إلى الطويل بقيمة خاصة، إذ يُنظر إليهم على أنهم غير مرجحين للبيع فوراً، ومن المتوقع أن يدعموا الشركة بمرور الوقت.

ومن بين الشركات التي قدمت أوامر شراء، لم تحصل قرابة ثلثها على أي أسهم، وفق بعض الأشخاص.

حصة المستثمرين الأفراد في طرح "سبيس إكس"

خصصت الشركة نحو 20% من الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد، وفق الأشخاص. ويعكس طرح أسهم بقيمة تقارب 15 مليار دولار لهذه الشريحة مدى نمو أهميتها في السوق. وكان الأفراد قد قدموا أوامر شراء تتجاوز 100 مليار دولار، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

قال شخص مطلع على الأمر إن مبلغ 100 مليار دولار يشمل طلب المستثمرين الأفراد المحليين والدوليين. ولم يرد ممثل لـ"سبيس إكس" فوراً على طلب للتعليق.

قد يؤدي ترك أعداد كبيرة من معجبي إيلون ماسك بلا أسهم في الطرح العام الأولي إلى تضخيم الطلب على الأسهم بمجرد بدء تداولها. وجذب ماسك قاعدة قوية من مستثمري التجزئة طوال فترة قيادته لشركة "تسلا" (Tesla)، إذ تملك هذه الشريحة نحو 40% من أسهم الشركة، وفق تقديرات جيمس بيكاريلو، محلل "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas).

كتب ماسك في 2020 على منصة "إكس"، المعروفة آنذاك باسم تويتر: "أنا من كبار المعجبين بصغار مستثمري التجزئة"، قائلاً في ذلك الوقت إن "سبيس إكس" ستنفذ على الأرجح طرحاً عاماً أولياً لـ"ستارلينك". وقال: "سأتأكد من أنهم سيحصلون على أولوية قصوى. يمكنكم محاسبتي على ذلك".

قادت "جولدمان ساكس جروب" (Goldman Sachs Group) و"مورجان ستانلي" (Morgan Stanley) و"بنك أوف أمريكا" (Bank of America) و"سيتي جروب" (Citigroup) و"جيه بي مورجان تشيس" (JPMorgan Chase & Co.) الصفقة، بمشاركة 18 بنكاً آخر. وستبدأ الشركة المعروفة رسمياً باسم "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب" (Space Exploration Technologies Corp.) تداولها في بورصتي ناسداك وناسداك تكساس يوم الجمعة تحت الرمز SPCX.