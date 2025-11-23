الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أعلنت شركة "طبية" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن توقيع اتفاقية لشراء حصص مشروطة في شركة نفروكير هيلث سيرفيسيز السعودية العربية، تستحوذ بموجبها على 49% من الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، إن هذه الخطوة ستعزز للشراكة مع شركة NephroPlus، إحدى أكبر شبكات خدمات غسيل الكلى في آسيا والسابعة عالميًا.

تبلغ قيمة الصفقة حوالي 279,829 ريال، وستُموّل من موارد الشركة الذاتية. تخضع الاتفاقية إلى مجموعة من الشروط، من بينها الحصول على موافقات تنظيمية من الجهات المختصة في السعودية.

تأسست شركة نفروكير هيلث سيرفيسيز السعودية في يناير 2023، وحققت إيرادات بلغت 160,000 ريال في السنة المالية 2024، وتتخصص في تشغيل مراكز الغسيل الكلوي، مقدمةً رعاية شاملة لمرضى الفشل الكلوي المزمن.

تهدف "طبية" من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز حضورها في قطاع صحي يشهد تطورًا سريعًا في السعودية. كما يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين جودة الرعاية الصحية ونتائجها في المملكة من خلال إدخال نموذج عالمي مُثبت في خدمات غسيل الكلى.

من بين أطراف الصفقة شركة "نفروكير هيلث سيرفيسز إنترناشونال بي تي إي ليمتد – سنغافورة" وهي البائع، بينما الضامن "نفروكير هيلث سيرفيسز ليمتد – الهند". من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة بنهاية العام المالي 2026.

