150 مركزًا ذكيًا يسمح للشركات أن تكون أقرب من المستهلك

في خطوة نوعية تعكس رؤيتها المستقبلية، أعلنت شركة سمسا، الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل السريع، عن إطلاق خدمة المخازن السحابية المبتكرة؛ وهي شبكة تُعد الأولى من نوعها في المملكة، تقوم على تحويل الفروع الحالية إلى مراكز تنفيذ ذكية، بما يسهم في تسريع نمو التجارة الإلكترونية ويعزز جاهزية السوق السعودي للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي.

وتستهدف الخدمة الجديدة قطاعات الإلكترونيات، الأزياء الراقية، ومستحضرات التجميل والعطور، حيث تتيح للشركات تنفيذ طلبات عملائها مباشرة من أقرب فروع سمسا بدلاً من المستودعات المركزية. وبالاعتماد على المخزون المحلي المتوفر في كل فرع، يمكن تجهيز الطلبات وتسليمها خلال ساعات، مما يقلّص أزمنة التوصيل بشكل كبير ويحقق تجربة تجارة إلكترونية أكثر سلاسة وكفاءة.

ومع وجود أكثر من 450 مركز خدمة حاليًا في مختلف أنحاء المملكة، تتجه سمسا إلى تحويل 150 فرعًا من هذه الفروع إلى مراكز مخازن سحابية (Micro Fulfillment) بحلول عام 2026. ويأتي هذا التحوّل الاستراتيجي ليعزز نطاق التغطية الوطنية، ويضمن في الوقت ذاته تمكين المناطق ذات الطلب المرتفع من خدمات تسليم أسرع، ومخزون محلي أقرب، وقدرات تنفيذ أكثر ذكاءً وكفاءة.

وأكد أ. حسين هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة سمسا، أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة في بناء منظومة لوجستية حديثة وذكية ومستدامة تدعم الاقتصاد الرقمي. وقال: "من خلال هذه الخدمة، نمكّن الشركات على تقديم مستوى السرعة والدقة ذاتها الذي تتميز بها كبرى منصات التجارة الإلكترونية. إذ إن المخازن السحابية هي الجسر الذي يربط بين التقنية والقرب الجغرافي، لتقليص المسافة بين الأعمال والمستهلكين بسرعة وكفاءة غير مسبوقة. إنها معادلة رابحة للقطاع وللعملاء على حد سواء.”

وتعتمد منظومة إدارة المستودعات (WMS) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطورة بالتعاون مع DeepSeek على مراقبة المخزون في جميع الفروع بشكل لحظي. ومن خلال التحليلات التنبؤية والبيانات الضخمة، تتيح المنظومة التنبؤ باحتياجات إعادة التعبئة وتنبيه الفرق قبل نفاد المخزون، مما يعزز استمرارية توفر المنتجات ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الهدر. وتعد هذه التقنية المتقدمة جزءًا من سلسلة حلول مبتكرة وذكية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

ويمثل إطلاق خدمة المخازن السحابية إضافة محورية للبنية الرقمية واللوجستية في المملكة، ويعزز مكانة شركة سمسا كممكن رئيسي للتجارة الإلكترونية ووجهة موثوقة للحلول اللوجستية المتكاملة. ومن خلال الجمع بين التقنية العميقة والانتشار الوطني الواسع، تواصل شركة سمسا دعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد ذكي، متصل، ومستدام.

