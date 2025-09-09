شركة تابعة لـ "صناعات" السعودية تطلب الطرح في "تاسي"

تقدمت مجموعة العزل الخليجية التابعة لشركة صناعات البناء المتقدمة "صناعات"، بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل أسهمها وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وطلب آخر إلى "تداول" لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية "تاسي".

الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن الطلبات التي تقدمت بها ستخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الهيئة على تسجيل وطرح الأسهم، وموافقة تداول على إدراج تلك الأسهم، علاوة على استكمال كافة المتطلبات والإجراءات والموافقات ذات الصلة بالطرح، مبينة أنه ستعلن لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.

مجموعة الخليج للعزل (GIG) هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1979، تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع مواد العزل في السعودية، والمنتج الوحيد لعزل الألياف الزجاجية في المملكة، تدير 4 مصانع وتوظف 700 شخص، وتورد 1500 منتج لعملائها في 30 دولة حول العالم