وقعت شركة أديس القابضة اتفاقية ملزمة عبر شركتها التابعة "أديس السعودية المحدودة"، للاستحواذ على شركة "سايبم العربية السعودية المحدودة"، التابعة لـ "سايبم إنترناشونال بي في"، مقابل 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار).

"أديس" قالت في بيان على " تداول " اليوم الأربعاء، إن الصفقة التي يتوقع إغلاقها في الربع الثالث من 2026، تشمل الاستحواذ على 5 منصات حفر مرفوعة عاملة، منها 3 مملوكة، بيرو نيغرو 7، وبيرو نيغرو 8، وبيرو نيغرو 10، ومنصتان مستأجرتان، بيرو نيغرو 11، وبيرو نيغرو 13، حيث تعمل 4 منصات حاليا في السعودية، وواحدة في المكسيك بموجب عقد تأجير قائم.

الاستحواذ يضيف 3.8 مليار ريال للأعمال المتراكمة

الشركة بينت أن شروط الصفقة تتضمن سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% يتم إيداعها في حساب الضمان خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء والبيع، والحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى، حيث توقعت تمويل الصفقة عبر السيولة المتاحة حاليا والتسهيلات التمويلية القائمة.

عملية الاستحواذ ستسهم في توسيع أسطول أديس البحري، ما يعزز من حجم أعمال الشركة وجودة أسطولها، ويزيد من وضوح واستدامة إيراداتها على المدى الطويل، حيث ستضيف عملية الاستحواذ 3.8 مليار ريال (مليار دولار) لأعمال أديس المتراكمة.

زيادة رأس المال لدعم النمو والتوسع

مجلس إدارة شركة أديس القابضة، كان قد أوصى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% إلى 2.25 مليار ريال، وذلك عن طريق منح أسهم، مطلع يونيو الجاري.

الزيادة ستكون عبر رسملة 1.12 مليار ريال من رصيد علاوة الإصدار، حيث سيتم منح سهما واحدا مقابل كل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

الاستحواذ على "شيلف دريلنج" يدعم الأرباح

أرباح أديس للربع الأول كانت ارتفعت 22% على أساس سنوي إلى 236.5 مليون ريال، بدعم مساهمة الاستحواذ على "شيلف دريلنج"، كما نمت الإيرادات الفصلية بـ 63% لتصعد إلى 2.39 مليار ريال، جراء التميز التشغيلي لأسواقها، بجانب مساهمات الأسواق التي دخلت إليها مؤخرا، إضافة إلى العمليات المتوسعة عالميا.

تعليق عمل منصات في الخليج بسبب التوترات

الشركة كانت قد علقت نهاية مارس الماضي عمل بعض منصاتها الحفرية البحرية في الخليج العربي، نتيجة التوترات الإقليمية الجارية، لضمان سلامة موظفيها وأصولها، في حين تعمل على متابعة المستجدات وضمان الاستعداد التشغيلي، مشيرة إلى أن حجم المجموعة وتنوعها الجغرافي الذي يضم 123 منصة حفر في 20 دولة، يمكنها من التعامل مع مثل هذه الاضطرابات بدعم نموذج أعمالها المتنوع.

زيادة الثقة تحقق وفورات التشغيل المشترك

كما أعلنت إرشادتها للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026، إذ تتراوح في نطاق 4.5 - 4.8 مليار ريال، ما يعكس ارتفاعا بـ 33 - 44% مقارنة بالحد الأعلى لإرشادات 2025 البالغة 3.39 مليار ريال، مبينة أن الإرشادات تستند إلى جملة عوامل عززت نظرتها المستقبلية، في مقدمتها تحسن مستوى وضوح الرؤية فيما يتعلق بأداء "شيلف دريلينج"، وزيادة الثقة بتحقق وفورات التشغيل المشترك المتوقعة، فضلا عن استمرار الزخم عبر الأسواق الدولية للمجموعة.