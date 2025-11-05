تستعرض شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الرائدة في قطاع تأجير السيارات والخدمات اللوجستية، نجاحاتها المتواصلة في منح حق الامتياز التجاري للمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى بيبان الذي سوف يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025 يومياً.

وركزت "يلو" تجربتها في مجال نظام الامتياز، والتي جمعتها بشركاء محليين وفي دول مختلفة،

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد "نفخر في يلو بما حققناه من إنجازات في مجال الامتياز التجاري، والذي أتاح لنا الفرصة لنقل خبراتنا ونموذج أعمالنا الناجح إلى مستثمرين جدد داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: لقد أرسينا معايير عالية لخدمة العملاء، ونعمل باستمرار على ضمان نقل هذه المعايير وتطبيقها بجودة متساوية في جميع فروعنا ومنح الامتياز.

وأضاف، "مشاركتنا في ملتقى بيبان تأتي امتداداً لجهودنا في عرض قصص نجاحنا وتوسيع شبكة شركائنا الاستراتيجيين، لنكون الخيار الأول في حلول النقل المتكاملة على مستوى المنطقة".

