الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الشركات

تستعرض شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الرائدة في قطاع تأجير السيارات والخدمات اللوجستية، نجاحاتها المتواصلة في منح حق الامتياز التجاري للمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى بيبان الذي سوف يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025 يومياً.

وركزت "يلو" تجربتها في مجال نظام الامتياز، والتي جمعتها بشركاء محليين وفي دول مختلفة،

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد "نفخر في يلو بما حققناه من إنجازات في مجال الامتياز التجاري، والذي أتاح لنا الفرصة لنقل خبراتنا ونموذج أعمالنا الناجح إلى مستثمرين جدد داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: لقد أرسينا معايير عالية لخدمة العملاء، ونعمل باستمرار على ضمان نقل هذه المعايير وتطبيقها بجودة متساوية في جميع فروعنا ومنح الامتياز.

وأضاف، "مشاركتنا في ملتقى بيبان تأتي امتداداً لجهودنا في عرض قصص نجاحنا وتوسيع شبكة شركائنا الاستراتيجيين، لنكون الخيار الأول في حلول النقل المتكاملة على مستوى المنطقة".

Ad

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية