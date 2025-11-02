وقعت مجموعة "stc" السعودية اتفاقية لخدمات الأقمار الصناعية ومحطات الاتصال الأرضية مع شركة "تليفونيكا جلوبال سولشنز" ضمن شراكة لتقديم حلول اتصال بالإقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان اليوم الأحد.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير حلول اتصال متقدمة عبر الأقمار الصناعية، تشمل خدمات مخصصة عبر شبكات المدار المنخفض "LEO" والمدار المتوسط "MEO" والمدار الثابت "GEO".

القدرات المشتركة للطرفين من المتوقع أن تُسهم في دعم قطاعات رئيسية مثل الملاحة البحرية والطيران وخدمات الطوارئ وربط المناطق النائية، عبر توفير اتصال عالي السرعة وقابل للتوسّع يلبي متطلبات العمليات الحيوية في البر والبحر والجو.

محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في "stc" قال: "من خلال العمل مع تليفونيكا، سنتمكن من تطوير قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وترسيخ دورنا كشريك موثوق للقطاعات التي تحتاج إلى خدمات اتصال آمنة وعالية الكفاءة خارج نطاق الشبكات التقليدية".