"سينومي سنترز" تسترد صكوكاً دولية بقيمة 268.63 مليون دولار





استردت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" الجزء المتبقي من الصكوك الدولية الدولارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستحقة في 7 أكتوبر 2026 والمدرجة في البورصة الدولية والمصدرة في تاريخ 7 أبريل 2021، وبهذا تكمل الشركة استرداد كامل الصكوك المصدرة.

قالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد إن قيمة الصكوك المستردة 268.63 مليون دولار، ونسبة الاسترداد تمثل 30.7% من الإصدار الكلي، وبلغ عدد الصكوك المستردة 1343 صكاً، وأوقف تداول الصكوك بتاريخ 8 يناير 2026.

بلغت القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار، وتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 8 يناير الجاري.

وسبق أن أعلنت الشركة على "تداول السعودية" بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، تقديمها عرض الشراء الشامل ودعوة للحصول على الموافقة فيما يتعلق بصكوكها القائمة بمبلغ 875 مليون دولار والتي تستحق في أكتوبر 2026. وعليه فقد أعادت الشركة شراء جزء من هذه الصكوك والذي يمثل الفارق بين المبلغ المسترد وكامل المبلغ المُصدر، وبذلك لا يتبقى أي مبلغ مُصدر من هذه الصكوك التي تستحق في أكتوبر 2026.