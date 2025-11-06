سجلت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" السعودية صافي خسارة بلغت 122.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لنتائجها المالية المعلنة اليوم الخميس على موقع "تداول"، مقارنة بأرباح بلغت 19.3 مليون في الربع المماثل من العام الماضي.

أرجعت الشركة سبب الخسارة إلى ارتفاع مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 40.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 137.0 مليون ريال سعودي، رغم ارتفاع الربح الإجمالي 4% على أساس سنوي إلى 132.2 مليون ريال.

عزت "سينومي ريتيل" زيادة مصروفات البيع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرسوم المهنية لدعم خطة التحوّل وإعادة التمويل، بما في ذلك اتفاقية قرض المساهم .

انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى 83.5% على أساس سنوي إلى 11.7 مليون ريال سعودي، بسبب غياب مكاسب رأسمالية غير متكررة بقيمة 47 مليون ريال سعودي تم تحقيقها في الربع الثالث من عام 2024 في إطار برنامج التخارج من العلامات التجارية.

بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى 16.6 مليون ريال سعودي، مقارنةً برصيد دائن بقيمة 37.7 مليون ريال سعودي، نتيجة عكس مخصصات في الربع الثالث من العام 2024، ما يمثل عودة إلى مستويات المصروفات الاعتيادية.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 7.7% إلى 1.2 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي للمبيعات في الأسواق الدولية وعبر الإنترنت، إضافة إلى العوامل الموسمية مثل عروض نهاية الموسم وحملات العودة إلى المدارس.

في التسعة أشهر الأولى من العام، سجلت الشركة خسارة صافية بقيمة 205.5 مليون ريال ، مقارنة بخسارة 48.3 في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات 3.8% إلى 3.67 مليار ريال.