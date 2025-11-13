خصصت شركة سيلزفورس الأمريكية، المتخصصة في البرمجيات السحابية، استثمارات داخل السعودية تقدر بأكثر من 1.5 مليار ريال لتدريب وتمكين وتوطين الكفاءات الوطنية من خلال تأهيل أكثر من 30 ألف سعودي وتزويدهم بالخبرات والمعرفة التقنية في مجالات التحول الرقمي وتجربة العميل، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" النائب الأول للرئيس والمدير العام للشركة في الشرق الأوسط محمد الخوتاني.

الخوتاني قال: إن الشركة المتخصصة في مجال تجربة العميل وتقديم الحلول والبرامج الرقمية المتكاملة تعمل على تعزيز حضورها في السعودية من خلال افتتاح مكاتبها الإقليمية في العاصمة الرياض قريبا.

الشركة تعمل على توطين حلولها السحابية داخل السعودية

أكد أن الشركة تعمل على توطين حلولها السحابية داخل السعودية بالتعاون مع شركة "AWS"، وذلك في إطار التزامها بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين المؤسسات السعودية من الاستفادة من أحدث تقنيات إدارة علاقات العملاء (CRM) وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية.

وأشار إلى أن الشركة تطلق ابتكارات «Agentforce 360» وتكاملات مع «جوجل كلاود» لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الآمن على مستوى المؤسسات لعملاء المنطقة، وهي منظومة متكاملة تمكّن حلول تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، لتجعلها أسرع وأكثر دقة وشفافية، وتساعد المؤسسات على تصميم رحلات عملاء أكثر تخصيصًا وفاعلية تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

"سيلزفورس" تتطلع إلى نمو متسارع في السعودية خلال السنوات المقبلة

الخوتاني أوضح أن شركة سيلزفورس تتطلع إلى نمو متسارع في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة مدفوعة برؤية 2030 والتحول الرقمي الذي تشهده القطاعات المختلفة، لدعم الابتكار وتجربة العميل على المستويين المحلي والإقليمي.

واستضافت «سيلزفورس» أول «يوم الابتكار» لها في السعودية أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين كباراً وروّاد صناعة وخبراء في التحوّل الرقمي، لتباحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الموثوق والابتكار القائم على البيانات أن يسهم في تمكين طموحات «رؤية السعودية 2030».