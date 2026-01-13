الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
الشركات

"سيسكو" تستحوذ على 51% من شركة لوجستية بـ 132.6 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 13 يناير 2026 9:7 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"سيسكو" تستحوذ على 51% من شركة لوجستية بـ 132.6 مليون ريال"سيسكو" القابضة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية

أكملت شركة سيسكو القابضة، استحواذها على حصة ملكية بنسبة 51% من شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS)، وذلك مقابل سعر شراء 132.6 مليون ريال.

الشركة قالت في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تمويل عملية الاستحواذ تم نقدا بالكامل، حيث تتضمن دفعة نقدية أولية قدرها 91.8 مليون ريال، بجانب مدفوعات إضافية مشروطة تعتمد على الأداء تصل إلى 40.8 مليون ريال، عند تحقيق أهداف مالية محددة العامين القادمين.

"كاوست" و"سيسكو" تطلقان معهدا رائدا للذكاء الاصطناعي يعزز البحث والتطوير وتنمية الكفاءات في السعودية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة سيسكو،...

Wed, 29 2025

"سيسكو" بينت إلى أنها ستضم شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة بالكامل في قوائمها المالية ابتداء من الربع الأول من 2026.

كانت "سيسكو" القابضة قد وقعت أكتوبر الماضي اتفاقية شراء وبيع الأسهم، للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 51% في شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة، بقيمة 132.6 مليون ريال.

سيسكو السعودية تتبع نهجاً جديداً لحماية النظام الرقمي

المتحدث الرسمي : سلمان فقيه، المدير التنفيذي لسيسكو في المملكة...

Mon, 27 2025

"سيسكو" العاملة في القطاع اللوجستي تأسست في 1988، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 2.5 مليار ريال، وتملك فيها شركة زينل للصناعات المحدودة الحصة الأكبر من رأس المال والبالغة نحو 15%.

"خدمات الموانئ والتخزين المحدودة" تأسست 2007، وتعمل في الخدمات اللوجستية، حيث تدير 130 ألف متر مربع من البنية التحتية اللوجستية في الدمام والجبيل، وتسعى لتطوير مساحة إضافية قابلة للتأجير تبلغ 280 ألف متر مربع في المنطقة نفسها.

التعريفات
سيسكو
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية