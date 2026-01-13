"سيسكو" تستحوذ على 51% من شركة لوجستية بـ 132.6 مليون ريال

أكملت شركة سيسكو القابضة، استحواذها على حصة ملكية بنسبة 51% من شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS)، وذلك مقابل سعر شراء 132.6 مليون ريال.

الشركة قالت في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تمويل عملية الاستحواذ تم نقدا بالكامل، حيث تتضمن دفعة نقدية أولية قدرها 91.8 مليون ريال، بجانب مدفوعات إضافية مشروطة تعتمد على الأداء تصل إلى 40.8 مليون ريال، عند تحقيق أهداف مالية محددة العامين القادمين.

"سيسكو" بينت إلى أنها ستضم شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة بالكامل في قوائمها المالية ابتداء من الربع الأول من 2026.

كانت "سيسكو" القابضة قد وقعت أكتوبر الماضي اتفاقية شراء وبيع الأسهم، للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 51% في شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة، بقيمة 132.6 مليون ريال.

"سيسكو" العاملة في القطاع اللوجستي تأسست في 1988، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 2.5 مليار ريال، وتملك فيها شركة زينل للصناعات المحدودة الحصة الأكبر من رأس المال والبالغة نحو 15%.

"خدمات الموانئ والتخزين المحدودة" تأسست 2007، وتعمل في الخدمات اللوجستية، حيث تدير 130 ألف متر مربع من البنية التحتية اللوجستية في الدمام والجبيل، وتسعى لتطوير مساحة إضافية قابلة للتأجير تبلغ 280 ألف متر مربع في المنطقة نفسها.