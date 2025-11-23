الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
قالت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة"، إن الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"، تلقت إشعار ترسية من شركة المياه الوطنية، لمشروع تشغيل وصيانة شبكة المياه والمرافق المرتبطة بها في منطقة المدينة المنورة، بقيمة بلغت 133.5 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

الشركة أوضحت في بيان لها على "تداول" اليوم، أن "توزيع" ستتولى تقديم خدمات التشغيل والصيانة لشبكات توزيع المياه والخطوط الناقلة في جميع المرافق المرتبطة بها، بما يشمل الخطوط الرئيسية والفرعية، والخزانات، ومحطات الضخ، ومختلف أنواع الصمامات، إلى جانب جميع المكونات الأخرى المرتبطة بأنظمة توزيع المياه.

وذكرت أن نطاق المشروع يشمل أيضاً تشغيل وصيانة أنظمة الآبار والخطوط الناقلة وما يتبعها من مرافق، بما في ذلك الخطوط الرئيسية والفرعية، والخزانات، ومحطات الضخ، وأنظمة الصمامات، وذلك ضمن منطقة المدينة المنورة طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأضافت أن مدة العقد تبلغ 36 شهر، وستقوم شركة سيسكو القابضة بالإعلان عن أي تطورات إضافية عند توقيع العقد.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وأوضحت أن توزيع تُعد إحدى شركات محفظة سيسكو القابضة الاستثمارية في قطاع المياه، حيث تمتلك فيها شركة سيسكو القابضة حصة ملكية بنسبة 50%.

