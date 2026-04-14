سهم لوسيد يقفز 11% بعد إعلان استثمارات بـ750 مليون دولار

أعلنت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية عن استثمار جديد بقيمة 750 مليون دولار من أكبر داعميها، في خطوة تهدف إلى دعم عملياتها مع اقتراب الشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية من مرحلة إنتاج حاسمة، بحسب "بلومبرغ".

كما أعلنت الشركة عن تعيين سيلفيو نابولي رئيسا تنفيذيا خلال الأسابيع المقبلة، الذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "شيندلر هولدينغ".

تُعدّ لوسيد، إحدى الشركات الأمريكية القليلة المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، وتُنتج حاليًا سيارة لوسيد إير السيدان وسيارة جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات.

وذكرت الشركة، أنها تلقت التزاماً بتمويل إضافي قدره 550 مليون دولار من شركة أيار الثالثة للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المساهم الأكبر في الشركة.

ووسّعت لوسيد شراكتها مع شركة أوبر تكنولوجيز، شريكتها في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتي ستستثمر 200 مليون دولار إضافية وتزيد من التزاماتها بشراء السيارات.

وارتفعت أسعار النفط نتيجة للحرب الدائرة في إيران، ما قد يمنح لوسيد فرصة لجذب المستهلكين المهتمين حديثًا بكفاءة استهلاك الوقود.

تهدف الشركة إلى إنتاج ما بين 25 و27 ألف سيارة هذا العام، وهو أقل مما توقعه محللو وول ستريت.

ومع ذلك، فإن التوقعات الفعلية تشير إلى زيادة تصل إلى 51% مقارنة بالعام الماضي، إذ أنتجت لوسيد 5500 سيارة في الربع الأول من العام.