سليمان الراجحي العقارية تطلق مشاريع استراتيجية وقفية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال في مكة المكرمة

أعلنت شركة سليمان الراجحي العقارية عن إطلاق وتفقد مجموعة من المشاريع العقارية التابعة لمنظومة وقف الشيخ سليمان الراجحي في مدينة مكة المكرمة، بإجمالي استثمارات تتجاوز ثمانية مليار ريال، شملت مشاريع تجارية وسكنية ومشاريع ضيافة، وأراضي استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم وتنمية القطاع العقاري في المملكة وتعزيز جودة الحياة في أقدس بقاع الأرض.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع ضمن جولة ميدانية شارك فيها سعادة المهندس صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعالي الأستاذ إحسان بافقيه رئيس مجلس مديري شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة، وسعادة الأستاذ هيثم الفايز رئيس مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي العقارية والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة، وسعادة المهندس معاذ المخضوب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي العقارية، وسعادة المهندس أنس منصور عبادي الرئيس التنفيذي للعقارات بشركة سليمان الراجحي القابضة و ممثل وقف سليمان الراجحي وسعادة أعضاء مجلس مديري الشركة القابضة والعقارية والفريق التنفيذي.

وقد شملت الجولة إطلاق مشروع "تلال تاورز" بقيمة استثمارية تبلغ ملياري ريال، ويضم أكثر من 2500 غرفة فندقية، في إطار تطوير مشاريع ضيافة كبرى داخل العاصمة المقدسة. ويُعد المشروع أحد أكبر مكونات هذه الحزمة الاستثمارية المعلنة والتي تهدف لتعزيز الحضور في قطاع الضيافة.

كما تضمنت الجولة زيارة مشروع "تلال فليج" الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 2.8 مليار ريال، وهو أحد أهم المشاريع النوعية البارزة ضمن منظومة الضيافة الفندقية في مكة المكرمة.

وشملت الزيارة كذلك تفقد العمائر السكنية داخل تلال فيلج، والتي تضم 828 وحدة سكنية بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون ريال. وقام الوفد بتفقد المستشفى المختص، وسكن المجمع الطبي والساحات المكتبية والتجارية ضمن مشروع تلال فليج.

وخلال الجولة تم توقيع عقد مشروع "الراجحي سنتر" بقيمة 250 مليون ريال، وذلك ضمن خطة تأهيل شاملة للمركز.

كما تضمنت الجولة تفقد أرض مشروع "العكيشية" بمكة المكرمة، والتي تمتد على مساحة أربعة ملايين متر مربع، وكذلك أرض مشروع "الغزاوي" بمكة المكرمة والتي تبلغ قيمتها 250 مليون ريال.

واختتمت الجولة بأداء الصلاة في جامع عائشة الراجحي - رحمها الله - والذي يُعد ثاني أكبر جامع بعد الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، ويتسع لنحو خمسين ألف مصل.

وتعكس هذه الزيارة تأكيداً لأهمية هذه الاستثمارات التي تمثل توجهاً واضحاً لتعزيز إدارة أصول المنظومة الوقفية وفق منهج استثماري يقوم على تنويع الاستثمارات العقارية، وإعادة تطوير الأصول القائمة، والتوسع في الأراضي الاستراتيجية، بما يواكب مستهدفات التنمية في منطقة مكة المكرمة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتعد شركة سليمان الراجحي العقارية واحدة من أكبر الشركات من نوعها في المنطقة، وإحدى الشركات التابعة لشركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة حيث تعتمد الشركة على برامج مبتكرة تقدم حلولاً إبداعية تسهم في الارتقاء بقطاع العقار وصولاً إلى المعايير العالمية.

