"سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بقيمة 132.4 مليون ريال

أبرمت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" لتصميم وتجهيز وتحديث البنية الرقمية الجديدة والقائمة لشبكة مراكز البيانات للخدمات السحابية، بقيمة بلغت 132.4 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أن العقد تبلغ مدته 3 سنوات، ويتضمن توفير وتصميم وتركيب الأجهزة والأنظمة والحلول التقنية ذات العلاقة.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2026، مشيرةً إلى أن إس تي سي تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.