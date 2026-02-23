"سلوشنز" تقدم خدمات لـ "المياه الوطنية" بـ 520 مليون ريال

وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات " سلوشنز " عقدا مع شركة "المياه الوطنية" لتقديم الخدمات المدارة لتقنية المعلومات لمدة 5 أعوام مقابل 519.7 مليون ريال.

"سلوشنز" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أنها ستقدم خدمات مدارة لتقنية المعلومات لـ "المياه الوطنية" وبيئاتها وشرائح مستخدميها بشكل فعال وآمن، وستكون مسؤولة عن الإدارة الشاملة والتشغيل والمراقبة والتحسين المستمر لبيئة تقنية المعلومات، ما يضمن استمرارية الأعمال ورضا المستخدمين.

الشركة التي تأسست في 2003 وتعمل في قطاع المعلومات والاتصالات، توقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد على القوائم المالية بداية من الربع الثاني للعام الجاري، فيما تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 27.1 مليار ريال، وتملك الاتصالات السعودية الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 79%.

"سلوشنز" كانت قد أعلنت مؤخرا انخفاض صافي أرباحها 6% العام الماضي إلى 1.5 مليار ريال، جراء ارتفاع تكاليف الإيرادات 771 مليون، ومصروف الزكاة والضريبة 93 مليون، لعد عكس مبالغ مخصص الزكاة لفترات سابقة بعد انتهاء الفحص والربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

فيما ارتفعت الإيرادات السنوية لها 5.5% إلى 12.7 مليار ريال، بدعم نمو خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية 10.4% وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية 3.2% والخدمات الرقمية 2.8%.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 8 ريالات للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن 2025، بإجمالي 953 مليون ريال، حيث سيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.



