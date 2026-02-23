الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026 | 15 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.97
(1.01%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة132.2
(2.08%) 2.70
الشركة التعاونية للتأمين124.8
(0.24%) 0.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.2
(3.57%) 3.80
شركة دراية المالية5.09
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب35.86
(0.22%) 0.08
البنك العربي الوطني20.02
(0.25%) 0.05
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.34
(2.49%) 0.64
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16
(1.91%) 0.30
بنك البلاد25.54
(0.55%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل10.24
(1.19%) 0.12
شركة المنجم للأغذية48.06
(0.88%) 0.42
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.5
(-2.29%) -0.27
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.15
(3.22%) 1.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية129.5
(1.97%) 2.50
شركة الحمادي القابضة24.05
(0.84%) 0.20
شركة الوطنية للتأمين11.74
(1.03%) 0.12
أرامكو السعودية26.64
(-0.30%) -0.08
شركة الأميانت العربية السعودية12.57
(2.44%) 0.30
البنك الأهلي السعودي40.02
(-0.35%) -0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.16
(8.48%) 2.28
الشركات

"سلوشنز" تقدم خدمات لـ "المياه الوطنية" بـ 520 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 9:20 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"سلوشنز" تقدم خدمات لـ "المياه الوطنية" بـ 520 مليون ريالالشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"

وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عقدا مع شركة "المياه الوطنية" لتقديم الخدمات المدارة لتقنية المعلومات لمدة 5 أعوام مقابل 519.7 مليون ريال.

"سلوشنز" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أنها ستقدم خدمات مدارة لتقنية المعلومات لـ "المياه الوطنية" وبيئاتها وشرائح مستخدميها بشكل فعال وآمن، وستكون مسؤولة عن الإدارة الشاملة والتشغيل والمراقبة والتحسين المستمر لبيئة تقنية المعلومات، ما يضمن استمرارية الأعمال ورضا المستخدمين.

الشركة التي تأسست في 2003 وتعمل في قطاع المعلومات والاتصالات، توقعت أن ينعكس الأثر المالي للعقد على القوائم المالية بداية من الربع الثاني للعام الجاري، فيما تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 27.1 مليار ريال، وتملك الاتصالات السعودية الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 79%.

"سلوشنز" تسجل أدنى إجمالي هامش ربح في 8 فصول في الربع الرابع 2025

انخفض صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات...

Mon, 16 2026

"سلوشنز" كانت قد أعلنت مؤخرا انخفاض صافي أرباحها 6% العام الماضي إلى 1.5 مليار ريال، جراء ارتفاع تكاليف الإيرادات 771 مليون، ومصروف الزكاة والضريبة 93 مليون، لعد عكس مبالغ مخصص الزكاة لفترات سابقة بعد انتهاء الفحص والربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

فيما ارتفعت الإيرادات السنوية لها 5.5% إلى 12.7 مليار ريال، بدعم نمو خدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية 10.4% وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية 3.2% والخدمات الرقمية 2.8%.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 8 ريالات للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن 2025، بإجمالي 953 مليون ريال، حيث سيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.


التعريفات
السعوديةسلوشنزالاتصالات السعوديةالمياه الوطنية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية