"سدرة المالية" و"الجهات الأربعة" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير "حي الأزياء" بتمويل يتجاوز 450 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة سدرة المالية وشركة الجهات الأربعة عن توقيع مذكرة تفاهم مشترك، تُمثّل إطاراً استثمارياً بقيمة تتجاوز 450 مليون ريال سعودي، وذلك لدعم تطوير مشروع "حي الأزياء"؛ الوجهة الحضرية النوعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزاً إقليمياً وعالمياً للأزياء والصناعات الإبداعية، من خلال نموذج استثماري متكامل يمزج بين التطوير العقاري والاقتصاد الإبداعي.

يُقدّم "حي الأزياء" نموذجاً حضرياً متعدد الاستخدامات يجمع تحت سقف واحد: فندقاً راقياً، ومساحات مكتبية متخصصة، ووحدات سكنية حديثة، ومنافذ تجزئة مختارة لأبرز العلامات التجارية، إلى جانب قاعة فعاليات وعروض متخصصة. وقد صُمّم المشروع ليكون وجهةً متكاملة تجمع بين الأعمال والضيافة والثقافة ونمط الحياة العصري، بما يُسهم في استقطاب المواهب والاستثمارات والعلامات التجارية المحلية والدولية، ودعم منظومة الأزياء والصناعات الإبداعية في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن مشروع "حي الأزياء" جاء في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة الأزياء مع شركة الجهات الأربعة في وقت سابق، إذ أكدت الهيئة أن هذا المشروع يُشكّل منظومة شاملة تدعم سلسلة القيمة لقطاع الأزياء، وتُسهم في رفع مكانة الرياض كمحور عالمي للاقتصاد الثقافي والإبداعي.

وتعقيباً على هذه المذكرة، قال المهندس محمد آل زرعة، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة: "يحمل مشروع حي الأزياء رؤية طموحة لإنشاء وجهة نوعية متكاملة تمزج بين الأعمال والثقافة والإبداع، وتُهيئ بيئةً خصبة تستقطب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة. ونؤمن بأن هذا المشروع سيُشكّل إضافة نوعية حقيقية للمشهد الاقتصادي والثقافي في الرياض، من خلال دوره المحوري في استقطاب المبادرات والأعمال المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي، وتعزيز تنافسية المدينة على الصعيد العالمي".

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من جهته قال الدكتور محمد كريم أوزير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سدرة المالية: "يُمثّل مشروع حي الأزياء فرصةً استثمارية واعدة في أحد أسرع القطاعات نمواً بالمملكة العربية السعودية. ونشهد اليوم تحولاً متسارعاً في منظومة الاستثمار الثقافي عموماً، وقطاع الأزياء خصوصاً، مما يفتح آفاقاً رحبة لخلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار المبكر في مشاريع نوعية تمتلك مقومات نمو راسخة. ويتوافق هذا المشروع تماماً مع توجهنا الاستراتيجي في تنويع الأصول المدارة، والاستثمار في قطاعات واعدة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأكد الأستاذ بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء على أن حي الأزياء لا يُمثّل مجرد مشروع عمراني، بل هو منظومة متكاملة ترفد سلسلة قيمة قطاع الأزياء، وتُشكّل نقطة التقاء للإبداع والاستثمار وريادة الأعمال، وتُعزز في الوقت ذاته مكانة الرياض مركزاً عالمياً للاقتصاد الثقافي.

ومن المتوقع أن يُسهم "حي الأزياء" في إحداث أثر اقتصادي وثقافي بالغ على مستوى المملكة والمنطقة؛ إذ سيُوفّر بيئة داعمة للابتكار والإنتاج الإبداعي، ويستقطب العلامات التجارية الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن خلق فرص استثمارية وتشغيلية مستدامة تُعجّل من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر.

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