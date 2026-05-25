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الشركات

سحب طوعي لمنتج شوكولاتة GODIVA من الأسواق السعودية بسبب البيض

«الاقتصادية»
«الاقتصادية»
الاثنين 25 مايو 2026 12:0 |1 دقائق قراءة
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سحب طوعي لمنتج شوكولاتة GODIVA من الأسواق السعودية بسبب البيض

تقدمت شركة بلاديس العربية للصناعات الغذائية بالسحب الطوعي لمنتج شوكولاتة (GODIVAKunafah & Pistachio Milk Chocolate Bar)، من الأسواق السعودية بسبب عدم ذكر مكون "البيض" على البطاقة الغذائية، ما قد يسبب ظهور أعراض تحسسية لدى بعض المستهلكين المصابين بحساسية البيض، خاصة الأطفال.

الهيئة العامة للغذاء والدواء، أوصت المستهلكين المصابين بحساسية "البيض" بعدم استهلاك المنتج المشمول بالسحب، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتج من الأسواق، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مباشر.

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بينت أن سحب المنتجات طوعيا هي ممارسة عالمية تطبقها المنشآت الغذائية تحت إشراف الجهات الرقابية لضمان سلامة المستهلكين، ولا يسقط هذا الإجراء المسؤولية القانونية تجاه المنشأة عن أي أضرار قد تنشأ بسبب المنتج، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها، مؤكدة استمرارها في متابعة سلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة.

التعريفات
السعوديةالغذاءالحلويات
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