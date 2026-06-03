"سبيس إكس" تخطط لجمع 75 مليار دولار في طرحها العام

تخطط شركة سبيس إكس لجمع 75 مليار دولار في طرحها العام الأولي من خلال بيع 555.6 مليون سهم بسعر مستهدف 135 دولارا للسهم.

كانت "رويترز" أفادت أمس الثلاثاء، بأن شركة الصواريخ والاتصالات عبر الأقمار الصناعية تأمل في جمع 75 مليار دولار بتقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار.

يأتي هذا الطرح في صدارة موجة من الشركات الخاصة الكبرى التي تستعد للإدراج بعد سنوات من تراجع نشاط الاكتتابات العامة للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

الطرح الأكثر أهمية

ينظر إلى "سبيس إكس" على نطاق واسع، أنها واحدة من أكثر الطروح أهمية في التاريخ الحديث إلى جانب عملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" و "أنثروبيك".

يعتمد تقييم الشركة على سيطرة "سبيس إكس" على تقنيات وأسواق لا وجود لها بعد، من بعثات المريخ إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

السعر المستهدف المحدد أمر غير معتاد للغاية في هذه المرحلة لأن الشركات التي تخطط للاكتتاب العام عادة ما تحدد نطاقا سعريا قبل التحدث إلى المستثمرين في سلسلة من العروض التقديمية تسمى جولة ترويجية.

تخصيص 30% للأفراد

تبدأ جولة سبيس إكس الترويجية غدا الخميس، وعادة لا يتحدد سعر مستهدف حتى اليوم السابق لطرح الأسهم.

ستسمح الجولة المتوقع أن تكون من أكثر جولات التسويق للاكتتاب التي تحظى بمتابعة وثيقة السنوات القليلة الماضية للمستثمرين، بالاجتماع مع المسؤولين في "سبيس إكس" بينما يحاول المصرفيون، بناء الطلب لسجل قياسي يبلغ 75 مليار دولار.

كانت "رويترز" قد ذكرت سابقا، أن الشركة تدرس تخصيص 30% من العرض للأفراد، وهي حصة كبيرة للغاية من الأسهم المخصصة للجمهور، تهدف إلى الاستفادة من قاعدة المعجبين التي يحظى بها إيلون ماسك وتوسيع نطاق ملكية الشركة.