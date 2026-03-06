"سال" توقع اتفاقية للاستحواذ على "Aviapartner Liège" البلجيكية

أعلنت شركة سال السعودية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية اليوم توقيع اتفاقية مشروطة للبيع والشراء مع Aviapartner Belgium NV وAviapartner Holding NV، بهدف الاستحواذ على 100% من حصصهما في رأسمال Aviapartner Liège SA.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ "سال" على كامل الحصص في شركة Aviapartner Liège SA بنسبة 100%، على أن يتم سداد قيمة الصفقة نقدًا بالكامل عند إتمامها، وذلك على أساس قيمة منشأة تبلغ نحو 123 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة، بحسب ما ينطبق.

نشاط الشركة المستحوذ عليها

تعمل شركة Aviapartner Liège SA بشكل رئيسي في تقديم خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن، ويقع مقرها في مدينة لييج في بلجيكا.

دعم إستراتيجية التوسع الدولي

ويأتي الاستحواذ في إطار دعم إستراتيجية توسع "سال" وتعزيز حضورها الدولي، من خلال ترسيخ وجود تشغيلي في أحد أبرز مراكز الشحن الجوي في أوروبا.

كما يسهم الاستحواذ في توسيع نطاق خدمات الشركة في مناولة الشحن والخدمات اللوجستية عبر المطارات الدولية، وتنويع مصادر إيراداتها، والاستفادة من فرص التكامل التشغيلي من خلال الوصول إلى بنية تحتية متقدمة وعلاقات راسخة مع شركات الطيران ضمن بيئة تشغيلية متطورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية عمر حريري: إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة إستراتيجية ضمن مسار توسع "سال" الدولي وبناء منصات تشغيلية ذات قيمة مضافة خارج السعودية.

وأضاف أن التوسع ينطلق من القدرات التشغيلية والخبرات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في خدمات مناولة الشحن والحلول اللوجستية، بما يسهم في ترسيخ حضور تشغيلي في أحد أبرز مراكز الشحن الجوي في أوروبا وتوسيع نطاق خدماتها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن التوجه يعزز منظومة التكامل التشغيلي ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع شركاء الشركة من شركات الطيران والعملاء، من خلال ربطهم بممرات تجارية عالمية أكثر كفاءة.

وبيّن أن الخطوة تجسد طموح "سال" في بناء منظومة لوجستية وطنية ذات امتداد عالمي، تسهم في ربط السعودية بسلاسل الإمداد الدولية، وتدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.